لجنة برلمانية توصي بتقليص فترة الطوارئ وتقييدها بأمر قضائي

الخرطوم 2 يناير 2018- أوصت لجنة برلمانية طارئة بتقليص فترة الطوارئ التي فرضها الرئيس السوداني الى ثلاثة أشهر بدلا عن ست، وتقييد عمل القوة العسكرية بأمر قضائي .

مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، مرسوماً جمهورياً بسريان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان، وكسلا شرق البلاد.

وفي تصريح له الخميس قال مستشار رئيس المجلس الوطني عبد الماجد هارون إن إعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان اقتضته دواعي حملة نزع السلاح ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالمتفلتين.

كما عزا فرض الطوارئ بولاية كسلا لدواعي أمنية تتعلق بنزع السلاح وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.

وقال عضو اللجنة الطارئة التي شكلها البرلمان لدراسة الطوارئ عبد الرحمن مادبو في تصريحات صحفية الثلاثاء إن " اعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة تقليص الفترة المحددة لإعلان الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا من 6 أشهر الى ثلاث، واتخاذ تدابير قضائية لتحجيم استخدام القوة العسكرية المشتركة دون افراط".

وتابع " اعضاء اللجنة أكدوا ضرورة تقييد عمل القوة العسكرية بأمر قضائي تفاديا للإفراط في صلاحيات القوة"، مشيراً إلى أن اعضاء اللجنة أبدوا تخوفاً من "أخذ البريء بجريرة المجرم" عند ضبط الانشطة المخالفة للقانون.

وأكد مادبو أن اللجنة تبحث في ترتيبات لمنع استخدام التعسف في عمليات القبض والتفتيش، وأنها نبهت الى اهمية الاستعانة بالإدارات الاهلية في المناطق غير الحضرية لسد الثغرات المتوقعة من بعض المجموعات في عملية جمع السلاح.