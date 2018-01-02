لجنة برلمانية توصي بتقليص فترة الطوارئ وتقييدها بأمر قضائي

الخرطوم 2 يناير 2018- أوصت لجنة برلمانية طارئة بتقليص فترة الطوارئ التي فرضها الرئيس السوداني الى ثلاثة أشهر بدلا عن ست، وتقييد عمل القوة العسكرية بأمر قضائي .
- مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"
وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، مرسوماً جمهورياً بسريان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان، وكسلا شرق البلاد.
وفي تصريح له الخميس قال مستشار رئيس المجلس الوطني عبد الماجد هارون إن إعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان اقتضته دواعي حملة نزع السلاح ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالمتفلتين.
كما عزا فرض الطوارئ بولاية كسلا لدواعي أمنية تتعلق بنزع السلاح وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
وقال عضو اللجنة الطارئة التي شكلها البرلمان لدراسة الطوارئ عبد الرحمن مادبو في تصريحات صحفية الثلاثاء إن " اعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة تقليص الفترة المحددة لإعلان الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا من 6 أشهر الى ثلاث، واتخاذ تدابير قضائية لتحجيم استخدام القوة العسكرية المشتركة دون افراط".
وتابع " اعضاء اللجنة أكدوا ضرورة تقييد عمل القوة العسكرية بأمر قضائي تفاديا للإفراط في صلاحيات القوة"، مشيراً إلى أن اعضاء اللجنة أبدوا تخوفاً من "أخذ البريء بجريرة المجرم" عند ضبط الانشطة المخالفة للقانون.
وأكد مادبو أن اللجنة تبحث في ترتيبات لمنع استخدام التعسف في عمليات القبض والتفتيش، وأنها نبهت الى اهمية الاستعانة بالإدارات الاهلية في المناطق غير الحضرية لسد الثغرات المتوقعة من بعض المجموعات في عملية جمع السلاح.
أخر الآراءفي مفهوم الوطن والإنتماء 2017-12-25 18:44:26 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) قبل عدة أيام ذهبت مع إبنتي إلى سوقٍ بلندن ، يؤمه العديد من السودانيين ، لطبيعته التي تشبه الأسواق الشعبية حيث تتوفر فيه منتجات لدولٍ مختلفة . أجمل ما فيه الأريحية التي يتعامل بها الناس ، فتشعر (...)
الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)
لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)
المزيد