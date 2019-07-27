لجنة تحقيق رسمية: مقتل 87 شخصا وإصابة 168 أثناء فض اعتصام الخرطوم

الخرطوم 27 يوليو 2019 ـ قالت لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني السبت، إن ضباط برتب مختلفة خالفوا تعليمات القيادة العليا وفضوا المعتصمين بالقوة المميتة وان المتورطين يواجهون إجراءات قانونية.

احراق خيم المعتصمين بعد فضهم "مواقع تواصل"

وأعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي مقتل 87 شخصا، وإصابة 168 آخرين أثناء فض الاعتصام في يونيو الماضي.

وبرأ التحقيق قيادة المجلس العسكري الانتقالي من الضلوع في الأحداث مؤكدا تورط 7 ضباط برتب "لواء وعميد ومقدمين ورائد مع رقيب" من قوة الحماية وقوات معسكر الصالحة ومكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع في فض الاعتصام وقتل وجرح المعتصمين.

وقال إن 9 ضباط برتب رفيعة، يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام بمقر القيادة العامة للجيش.

وأفاد أن ضابط برتبة لواء خالف التعليمات وأصدر أوامره لقوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المعتصمين، وأن أشخاصا ملثمين شاركوا أيضا في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام من أعلى هيكل مدينة البشير الطبية المجاورة لميدان الاعتصام.

ونوَّه إلى أن اللجنة استجابت للمواطنين دون تأثير أو إكراه، واستمعت إلى 59 شاهدا من وكلاء نيابة وأطباء ومواطنين وقوات نظامية.

وكان النائب العام شكل في وقت سابق لجنة للتحقيق في الأحداث التي صاحبت فض اعتصام المحتجين في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي مما تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وقال رئيس لجنة التحقيق "تبين للجنة ان القوات المشتركة التي نفذت فض الاعتصام تجاوزت مهامها في تنظيف منطقة كولمبيا وقامت بالدخول لساحة الاعتصام من أسفل كبري النيل الأزرق ومستشفى العيون وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والنيران بكثافة وبطريقة عشوائية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

ووجهت اللجنة للمتورطين تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، مع ضمهم كمتهمين أساسيين في بلاغات القتل وتسبيب الأذى المدونة بالنيابات وأقسام الشرطة من المعتصمين وذوي القتلى.

ونفت النيابة وقوع حوادث اغتصاب أو حرق بالنار أثناء عملية فض الاعتصام. ورفضت اللجنة تلقي أسئلة الصحفيين بحجة عدم اكتمال التحقيقات مع المتهمين الموقوفين.