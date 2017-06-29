لجنة حكومية تُقيم ملاحظات الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان فى السودان

الخرطوم 29 يونيو 2017- تعكف لجنة حكومية على إجراء تقييم شامل لنتائج زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان أرستيد نونوسي إلى السودان فى فبراير ومايو الماضيين والملاحظات التى أبداها حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

مقر وزارة العدل السودانية بالخرطوم

وعبر الخبير المستقل فى ختام زيارته للسودان خلال مايو الماضي عن قلقه من بعض التحديات والانتهاكات التي تواجه أوضاع حقوق الانسان بالسودان، أجملها في الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها ناشطي منظمات المجتمع المدني، مع استمرار القيود على الصحافة والتضييق على الأقليات الدينية.

وقال مصدر موثوق لـ(سودان تربيون) الخميس،إن لجنة يطلق عليها " اللجنة التنفيذية" تتكون من أعضاء فى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي يترأسه وزير العدل، ستقوم بإعداد خطاب السودان الذي سيتم القائه فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال سبتمبر المقبل وستقوم بعرضه قبلها على المجلس الإستشاري التابع للحكومة.

وأشار الى أن الخبير المستقل وقف إبان زيارته الأخيرة للسودان مع الجهات المعنية بحالة حقوق الإنسان على مدى تنفيذ توصياته التى قدمها فى تقريره لمجلس حقوق الإنسان بجنيف فى سبتمبر الماضي.

وأفاد المصدر أن الخبير المستقل أبلغ المعنيين بملف حقوق الإنسان فى السودان بحدوث تقدم فى بعض الأشياء المتعلقة بحقوق الإنسان وأن البعض الأخر يحتاج الى تطوير.

وكانت وزارة العدل السودانية أبلغت البرلمان أنها بصدد تقديم تقرير شامل عن قضايا حقوق الإنسان، يشمل تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان وملف قضية أحداث سبتمبر"، وغيرها من الملفات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.