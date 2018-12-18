لجنة خماسية مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة و(يوناميد) لمتابعة خروج البعثة

الخرطوم 18 ديسمبر 2018- التأم في الخرطوم الثلاثاء الاجتماع الثلاثي المشترك بين اللجنة الوطنية لتسهيل خروج قوات حفظ السلام من دارفور والفريق القطري للأمم المتحدة بالسودان ورئيس البعثة المشتركة (يوناميد)،وتوج بالاتفاق على تشكيل لجنة خماسية من كل الأطراف لمتابعة العملية.

شانتير تتوسط ممثل الفريق القطري ورئيس (يوناميد) ..الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

ورأست الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية الهام إبراهيم محمد شانتير، حيث جرت مناقشة الخطط والرؤى الحكومية لدعم الاستقرار بدارفور والانتقال من العمل الإنساني لإعادة الإعمار والتنمية بجانب مصفوفة مطلوبات المرحلة الراهنة والترتيبات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية خروج (يوناميد).

وأفاد المتحدث باسم الخارجية بابكر الصديق أن الاجتماع استعرض خارطة الطريق المقترحة من الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان وتم الاتفاق على تكوين لجنة (٥+٥) تضم ممثلين من الحكومة والامم المتحدة واليوناميد لمتابعة عملية الخروج ومعالجة التحديات التي يحتمل أن تواجه عملية التنفيذ.

ووفقا لقرار من مجلس الأمن الدولي صدر مؤخرا فإن قوات حفظ السلام في إقليم دارفور السوداني ستخفض وجودها الى نحو 4 آلاف جندي من جملة نحو عشرين ألف جرى نشرهم في الإقليم أواخر العام 2007، على أن يتم السحب النهائي لهذه القوات بحلول العام 2020.