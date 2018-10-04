لجنة دولية: جنوب السودان قلص دعم متمردي دارفور وليبيا باتت ملاذا

الخرطوم 4 أكتوبر 2018- قالت رئيسة لجنة العقوبات المفروضة على السودان بسبب أوضاع دارفور جوانا فرونيكا ، إن دولة جنوب السودان قلصت دعمها لمتمردي دارفور بشكل واضح بينما تزايد وجود تلك الجماعات في ليبيا.

جوانا فرونيكا

وقدمت رئيسة اللجنة الأربعاء التقرير ربع السنوي الى مجلس الأمن الدولي مغطيا الفترة من منتصف يونيو حتى 3 أكتوبر الجاري.

وكشفت عن رسائل بعثتها إلى رئيسي لجان جنوب السودان ولجان العقوبات الليبية، تقترح استمرار التعاون والمشاورات المشتركة بهدف مراقبة وجود جماعات المتمردين في دارفور وأنشطتها في ليبيا وجنوب السودان، وتطوير نهج مشترك بشأن كيفية منعهم من الانخراط في أنشطة تهدد السلام والأمن الإقليميين.

وفي التقرير المقدم خلال يناير الماضي أوصى فريق خبراء خاص بدارفور مجلس الأمن الدولي بحث الدول الأعضاء خاصة ليبيا وجنوب السودان على الالتزام بمنع تمويل أو توريد الأسلحة والعتاد للحركات المتمردة في دارفور، وذلك في أعقاب اتجاه جماعات دار فورية متمردة للعمل كمرتزقة في ليبيا بغية الحصول على منافع نقدية، خاصة بعد توجس الليبيين من خوض المعارك.

وأشار التقرير الحديث الذي أرسل الى (سودان تربيون) الى عدم وجود انفراج كبير في عملية السلام بدارفور. وان حركة تحرير السودان-فصيل عبد الواحد نور لازالت ترفض التفاوض مع حكومة السودان.

ورجحت اللجنة أن يؤثر الانقسام في القوة العسكرية التابعة لفصيل عبد الواحد في جبل مرة على فعالية المجموعة على المدى الطويل.

وأفاد التقرير أن حكومة السودان واصلت نقل الأسلحة إلى دارفور دون الحصول على الموافقة المطلوبة من اللجنة. وأنها تتذرع في ذلك بقرارات مجلس الأمن التي تنص على أن المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق السلطات السودانية التي تتطلب معدات عسكرية.

وأضاف "أبلغت اللجنة بإجراء مزيد من التحقيقات في عدة حالات واحتمال انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة من جانب الجماعات المتمردة في المنطقة".

ووفقا للتقرير الفصلي للجنة فإن الصدامات المستمرة بين حكومة السودان والميليشيا الموالية لها وبين حركة عبد الواحد في منطقة جبل مرة فضلا عن الصراعات المستمرة بين القبائل أثرت سلبا على المدنيين، ونتج عن ذلك ارتكاب انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.