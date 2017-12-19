لجنة شبابية تعلن رسمياً ترشيح البشير لانتخابات 2020

الخرطوم 19 ديسمبر 2017 ـ دشنت لجنة تمهيدية الثلاثاء رسمياً، مبادرة اعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية جديدة.
- الرئيس السوداني عمر البشير
وأعلن رئيس اللجنة التمهيدية العليا للمبادرة الوطنية لشباب حول الرئيس ياسر محي الدين الجميعابي الثلاثاء أنه لا "بديل للبشير إلا البشير وأنه المرشح لانتخابات 2020"، داعيًا الشباب لدعم المبادرة.
وقال ياسر في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة الثلاثاء إن "اللجنة، ستؤسس بيت البشير بكل ولاية ومحلية، لأجل حصر عضوية ترشيح البشير إلى جانب مساعدة الفقراء".
وتابع: "الشهر القادم ستكون الملحمة الكبرى لمبايعة الرئيس".
وأطلقت عدة جهات، أخيرا، دعوات لإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، عبر تعديل الدستور الانتقالي للعام 2005. ولا يتم تعديل الدستور إلا بمبادرة من الرئيس.
في السياق قال ممثل الحركات المسلحة سيف الدين آدم الذي شارك فى المؤتمر الصحفي إنه "لا يمكن أن يكون البشير ضامنا لمخرجات الحوار من دون أن يترشح لانتخابات 2020، وتابع: "لو اضطررنا لحمل البندقية لأجل ترشيح البشير لن نتردد للحظة".
وأبلغ القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر "سودان تربيون"، في نوفمبر الماضي، أن البشير لن يذعن للدعوات التي تزايدت مؤخراً لترشحه من جديد في الانتخابات، قائلا إن "الدستور لا يسمح بمزيد ترشح للرئيس، لا دستور الحزب، ولا دستور الدولة".
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