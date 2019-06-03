لجنة طبية : ارتفاع ضحايا فض اعتصام القيادة الى أكثر من 35 قتيل

الخرطوم 3 يونيو 2019- قالت لجنة الأطباء المركزية في السودان ليل الإثنين إن عدد ضحايا الهجوم على موقع الاعتصام بمحيط قيادة الجيش ارتفع الى ما يزيد عن 35 شخصا مع مئات الجرحى.

ضحايا في أحد المشافي بعد تعرف ذويهم "مواقع تواصل"

وأفادت اللجنة في تصريح أن ما لا يقل عن خمسة قتلوا برصاص المجلس العسكري بمدينة الخرطوم بحري "ليرتفع العدد إلى ما يزيد عن ٣٥ شهيد".

ولم تفصل اللجنة حول ملابسات الأرقام الجديدة، لكن تقارير لناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ظلت تتحدث عن اشتباكات متفرقة بين المواطنين وقوات "الدعم السريع" في عدد من الأحياء بالعاصمة السودانية.

وأوضح بيان سابق للجنة الطبية أن احاطة الشرطة وقوات الدعم السريع بالمستشفيات وتعريض الأطباء للضرب والاعتقال صعب مهمة حصر العدد الفعلي للضحايا والمصابين.

وأضاف "كما يوجد عدد كبير من الشهداء في ميدان الاعتصام مع صعوبة إخلائهم تم أخذهم بواسطة قوات الدعم السريع وإلقائهم في النيل بحسب شهادات الأطباء والمصابين".

وأشار البيان الى سقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة مازال بعضها داخل غرف العمليات الجراحية والآخر بالعناية المكثفة.