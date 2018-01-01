لجنة مشتركة بين الخرطوم وجوبا تجتمع الأسبوع المقبل

الخرطوم1 يناير 2018- كشف سفير جنوب السودان لدى الخرطوم مايان دوت وال أن اللجنة السياسية والأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان ستجتمع في جوبا بالثامن من يناير الحالي.

سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت ـ صورة من شبكة الشروق

وقال دوت في تصريح لوكالة السودان للأنباء الإثنين إن اللجنة ستبحث سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، معربا عن امله في ان يشهد السودان الأمن والاستقرار لتعزيز التعاون بين جوبا والخرطوم.

كما نقل السفير أمنيات رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لشعب وقيادة السودان بمناسبة الذكرى الـ 62 لاستقلال السودان.

وأعرب عن أمله في أن يتمتع السودان بالازدهار وأن تكون الذكرى السنوية للاستقلال فرصة لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

وفي سبتمبر 2012 وقع السودان وجنوب السودان سلسلة من اتفاقات التعاون التي شملت النفط وحقوق المواطنة والقضايا الأمنية والمصارف والتجارة الحدودية وغيرها.

ووقع البلدان في مارس 2013 مصفوفة تنفيذية لاتفاقات التعاون هذه، ومع ذلك فإن تنفيذ الاتفاقات لم تسير وفقا للخطة.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011 بعد استفتاء شعبي والذي صوت بموجبه 99% من الناخبين الجنوبيين لصالح الانفصال.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد استقلال جنوب السودان بعد سلسلة من الخلافات حول عدد من القضايا واتهامات بدعم الجماعات المتمردة في كل بلد.