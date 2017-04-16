لقاءات مرتقبة في واشنطن لبحث الرفع الكامل للعقوبات عن السودان

الخرطوم 16 أبريل 2017- أجرى القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم، ستيفن كوتسيس، الأحد، مباحثات مع وزير المالية السوداني، حول الترتيبات لعقد لقاءات للجانب السوداني مع مؤسسات أميركية بواشنطن، للتباحث حول الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على السودان.

وزير المالية بدر الدين محمود

وجرى خلال اللقاء التفاكر بين الجانبين حول الترتيبات والتحضير لإجتماعات الربيع المزمع انعقادها بواشنطن خلال الفترة من 21-23 أبريل الجاري.

وطبقاً لوكالة الأنباء السودانية، فإنه تم الإتفاق على ترتيب لقاء تنويري للفنيين بمؤسسات "البنك وصندوق النقد الدوليين" حول تطورات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان، بجانب ترتيب لقاءات للجانب السودان مع مؤسسات اميركية بينها "الأوفاك، وزارة الخزانة ، وزارة التجارة ووزارة الخارجية "، لبحث القضايا الاقتصادية التي تهم السودان.

وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود "سيتم التباحث حول الرفع الكامل للعقوبات الاميركية المفروضة على السودان والإنفتاح على العالم واستقطاب العون الفني لإكمال الإستراتيجية الشاملة لخفض الفقر".

وأصدرت الولايات المتحدة يناير الماضي قراراً برفع جزئي للعقوبات التي تفرضها على السودان، بينما أرجأت قرارا بالرفع الكامل للعقوبات لمدة ستة أشهر، حيث تطالب ببذل مزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب وملف حقوق الانسان، والسلام.

وسمح قرار رفع العقوبات للخرطوم بإجراء المعاملات البنكية مع كل بنوك العالم بما في ذلك الأميركية وفك تجميد الأرصدة السودانية بأميركا البالغة 30 مليون دولار.

ودعا محمود المجتمع الدولي لدعم جهود السودان في الإصلاح الاقتصادي وتطوير علاقاته الخارجية ومساندة السودان في الإندماج الكامل بالاقتصاد العالمي.

وقدّم الوزير ، للدبلوماسي الأميركي شرحأ حول تطورات راهن الأداء الاقتصادي بحوسبة العمليات المالية في مجال الإنفاق العام بتطبيق نظام الخزانة الواحد لضبط الإنفاق وتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني لضمان تحصيل الإيرادات بما يضمن الشفافية المطلوبة لتعزيز قدرات الموازنة العامة للدولة إنفاقأ وإيرادأ.

دعياً لمساندة جهود السودان لخلق علاقات تعاون بين القطاع الخاص الوطني والخارجي بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويطوّر قدرات الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المباحثات تسعى لدعم التطورات الإيجابية فى الساحة السودانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور السودان في تحقيق الإستقرار في الإقليم بمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن السودان ظل يستقبل لاجئي دول الجوار رغم محدودية موارده.

من جهته أكد القائم بالأعمال الاميركي تعاونه مع السودان لتطوير الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التزام الشفافية في الأداء، ممتدحاً تطور أداء الاقتصاد السوداني وجهود الإصلاح الاقتصادي والتطورات المشهودة في المجال الأمني واستقرار الأوضاع في السودان.

وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.