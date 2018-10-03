لقاء للثقة بين رئيسي أركان جيش حكومة جنوب السودان وحركة التمرد

الخرطوم 3 أكتوبر 2018 ـ التقى رئيس هيئة الأركان بجيش جنوب السودان قبريال جوك رياك، ورئيس هيئة الأركان في الحركة الشعبية المعارضة سايمون جاتويش بالخرطوم في إطار إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

جنود تابعو للجيش الحكومي في ولاية الوحدة 25 سبتمبر 2015 (AP)

وتوصلت أطراف الصراع في دولة الجنوب في الثاني من سبتمبر الماضي لتسوية بعد جولة مفاوضات استضافتها الخرطوم.

وبحث اللقاء تكوين لجنة وقف إطلاق النار المشتركة ومجلس الدفاع المشترك في إطار ترتيبات الفترة قبل الانتقالية والإشراف على تدرب وتأهيل القوات.

وجدد الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار والمضي سويا لتنفيذ الترتيبات الأمنية وحسم التلفتات الأمنية.

وحيا نائب مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة في الحركة الشعبية المعارضة مناما قاتكوث في تصريح لـ "سودان تربيون" هذه المبادرة من الجنرال رياك وقال إنها خطوة ايجابية تصب في الاتجاه الصحيح لأن مثل هذه الاجتماعات تسمح بمعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية وتزيل سوء الفهم وتوطد الثقة بين الجانبين.

وقال "نحن نعلم أن هناك رافضين للسلام ومحرضين على استمرار الحرب ونناشد الحكومة بالعمل على إبعادهم من مركز القرار لأن من يشجع الحرب لا يمكن أن يكلف ببناء السلام".

وتابع قائلا "على المؤسسة العسكرية تقديم وجوه جديدة بعيدة عن الصراعات السابقة خاصة وأن مرحلة دمج القوات مرحلة خطيرة تحتاج لقيادات لها مستوى عال من المسؤولية والإخلاص".

واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 عندما انشق نائب الرئيس رياك مشار وشكل الحركة الشعبية المعارضة.