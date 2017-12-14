لقاء مرتقب بين زعيم المؤتمر الشعبي وقيادات الجبهة الثورية في بون

الخرطوم 14 ديسمبر 2017 ـ قالت الجبهة الثورية السودانية، الخميس، إنها تلقت دعوة للقاء وفد من حزب المؤتمر الشعبي بقيادة أمينه العام علي الحاج في بون بألمانيا يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج

وبعد أن شارك حزب المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق بناءً على دخوله عملية الحوار الوطني شرع في لقاءات مع القوة السياسية في إطار مبادرة لوقف الحرب بالبلاد.

وبحسب بيان للأمين العام للجبهة الثورية محمد زكريا فرج الله فإن "الجبهة تلقت دعوة كريمة من حزب المؤتمر الشعبي للالتقاء بوفد بقيادة الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد يومي الثامن عشر والتاسع عشر من ديسمبر الجاري في مدينة بون".

وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون" قبول الجبهة الثورية الدعوة "إنطلاقا من موقفها الثابت تجاه الانفتاح نحو كافة القوى الوطنية والاستماع الى وجهة نظرها وتعريفها بوجهة نظر الجبهة في قضايا الساحة السياسية التي تهم المواطن ومستقبل الوطن".

وتضم الجبهة الثورية السودانية فصائل مسلحة وقوى سياسية معارضة من بينها حركة العدل والمساواة لمؤسسها جبريل إبراهيم الذي انسلخ من حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الراحل حسن الترابي ليقود تمردا في دارفور.

وانتخب المؤتمر العام للجبهة الثورية الذي انعقد في العاصمة الفرنسية أكتوبر الفائت، مني أركو مناوي، رئيسا بالإجماع.