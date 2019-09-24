محتجون في نيالا يطالبون بإقالة الوالي المكلف من منصبه ..الاثنين 23 سبتمبر 2019

الخرطوم 24 سبتمبر 2019 - تواصلت الاحتجاجات بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان، الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتوفير الخبز والوقود، ووقف التدهور والانفلات الأمني بالولاية، مع تصاعد الدعوات لإقالة والي الوالي المكلف، اللواء خالد هاشم محمود.

ووصل وزير الداخلية الطريفي ادريس ووزير الحكم الاتحادي آدم يوسف الضي بجانب مدير عام الشرطة عادل محمد أحمد الى نيالا الثلاثاء للوقوف على الأوضاع ميدانيا ودخلوا في اجتماعات متواصلة مع الوالي ومسؤولي الأمن بينما كان مئات المتظاهرين يهتفون بالخارج.

وأحاط المحتجون الغاضبون بمنزل الوالي لعدة ساعات قبل ان يقتحموه من الجهة الجنوبية وسط أنباء عن ممارسة بعضهم عمليات تخريب واسعة طالت الممتلكات وإحدى السيارات الحكومية.

وتدخلت قوات الشرطة لتفريق المحتجين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد الجموع عن منزل الوالي.

وأفاد شاهد عيان "سودان تربيون"، أن المحتجين جددوا مطالبتهم بإقالة الوالي المكلف، ووقف التفلتات الأمنية، وتوفير الخبز الوقود، ومنع بيعها في السوق السوداء.

وأيام السبت والأحد، والإثنين على التوالي، تظاهر الآلاف من الطلاب بمدينة نيالا، للمطالبة بحل أزمتي نقص الخبز والوقود.

وأعلن مجلس السيادة في تصريح الإثنين، اعتزامه عقد اجتماعه الراتب الخميس المقبل في نيالا للوقوف على تطورات الأوضاع هناك.