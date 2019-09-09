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(لوفتهانزا) تنفي رسميا استئناف رحلاتها الى السودان

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الخرطوم 9 سبتمبر 2019- نفت شركة "لوفتهانزا" الألمانية رسميا ما أثير عن عودة رحلاتها الى السودان وأكدت أن الأمر لا يعدو أن يكون شائعات.

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(لوفتهانزا) في آخر رحلة لها الى الخرطوم خلال يناير 2014

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورا يشير الى إمكانية حجز رحلات لوفتهانزا مباشرة الى السودان بمبلغ 579 يورو.

واتضح لاحقا أن المنشور القديم مأخوذ من صفحة الشركة التي لم تنتبه فيما يبدو الى تحديثها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الشركة في فرانكفورت مايكل لامبرتي لـ "سودان تربيون" الاثنين إنه لا توجد حاليا رحلات بين المانيا والخرطوم ولا توجد أي خطط لذلك في المستقبل".

ولفت الى أنهم سمعوا هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحطت آخر رحلات لوفتهانزا في مطار الخرطوم بالتاسع عشر من يناير 2014 بعد أن كانت الخطوط الأوربية المباشرة الوحيدة الى السودان.

وجاء تعليق الشركة العريقة لعملها في هذا البلد بعد 51 عاما من الخدمة المتصلة، عازية خطوتها لأسباب اقتصادية.

واقيم حينها حفل وداع شهده لفيف من العاملين بجانب مسؤولين من هيئة الطيران المدني السوداني.

وفي العام 2013 أوقفت الخطوط الجوية الهولندية ( (K L M رحلاتها بين أمستردام والخرطوم بسبب ارتفاع التكاليف.

وفي العامين الأخيرين أوقف خطوط عربية بينها "القطرية" رحلاتها المباشرة الى السودان بينما قلصت أخرى عدد السفريات الى الخرطوم لدواعي اقتصادية.



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