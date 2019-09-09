(لوفتهانزا) تنفي رسميا استئناف رحلاتها الى السودان

الخرطوم 9 سبتمبر 2019- نفت شركة "لوفتهانزا" الألمانية رسميا ما أثير عن عودة رحلاتها الى السودان وأكدت أن الأمر لا يعدو أن يكون شائعات.
- (لوفتهانزا) في آخر رحلة لها الى الخرطوم خلال يناير 2014
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورا يشير الى إمكانية حجز رحلات لوفتهانزا مباشرة الى السودان بمبلغ 579 يورو.
واتضح لاحقا أن المنشور القديم مأخوذ من صفحة الشركة التي لم تنتبه فيما يبدو الى تحديثها.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الشركة في فرانكفورت مايكل لامبرتي لـ "سودان تربيون" الاثنين إنه لا توجد حاليا رحلات بين المانيا والخرطوم ولا توجد أي خطط لذلك في المستقبل".
ولفت الى أنهم سمعوا هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحطت آخر رحلات لوفتهانزا في مطار الخرطوم بالتاسع عشر من يناير 2014 بعد أن كانت الخطوط الأوربية المباشرة الوحيدة الى السودان.
وجاء تعليق الشركة العريقة لعملها في هذا البلد بعد 51 عاما من الخدمة المتصلة، عازية خطوتها لأسباب اقتصادية.
واقيم حينها حفل وداع شهده لفيف من العاملين بجانب مسؤولين من هيئة الطيران المدني السوداني.
وفي العام 2013 أوقفت الخطوط الجوية الهولندية ( (K L M رحلاتها بين أمستردام والخرطوم بسبب ارتفاع التكاليف.
وفي العامين الأخيرين أوقف خطوط عربية بينها "القطرية" رحلاتها المباشرة الى السودان بينما قلصت أخرى عدد السفريات الى الخرطوم لدواعي اقتصادية.
أخر الآراءثورة السلمية والمحبة 2019-09-08 20:40:02 بقلم : محمد عتيق في تاريخنا ، تاريخ السودان المعاصر ، ثلاث تجارب ديمقراطية كانت السمة البارزة المشتركة بينها هي أنها كانت نخبوية ، أي أن أمر إدارتها والسيادة على البلاد باسمها كانت محصورةً في / ومتداولةً بين نخبة محددة (...)
إلي رئيس الوزراء: كلمة المرور للعبور! 2019-09-05 16:12:51 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com في محيطه العربي، سبق الشعب السُّوداني الشعوب العربية الأخرى “الربيع العربي”، والتجارب الأفريقية، بتحقيقيه لثورتين/انتفاضتين شعبيَّتين أسقطتا نظامين عسكريَّين استبداديَّين، في (...)
السودان .. فجر جديد 2019-09-04 22:18:34 عرفان صديق خرج المتظاهرون إلى شوارع السودان في ديسمبر 2018 مطالبين بشدة بالتغيير. أدى اصرارهم إلى إزاحة الرئيس السابق البشير في أبريل 2019. لكن ما تلا ذلك لم يكن حكما مدنيا بل فترة توتر من المفاوضات السياسية وفي بعض (...)
المزيد