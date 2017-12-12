ترجمة موياك لنقو أويج



إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة والإثراء الذاتي التي يتم عرضها من قبل بعض شيوخنا إلى تطور الحقائق في السعي لتحقيق مصالحهم الذاتية الرخيصة. أنا صدمت رؤية مثل هذه السلالة من القادة الذين فشلوا في إظهار أدنى قدر من التضحية خلال الحربين المدنيتين ولكن الآن نتحدث بصوت عال جدا يحتقر ثمار تضحيات لا تحصى من الجيل بعد الاستيلاء على الدولة والقيادة عليه بتهور إلى التفكك. وقد انقضت تلك الأيام عندما كان الشيوخ مصدرا للحكمة والاحترام والوحدة، ولم يترك للجيل الشاب أي خيار سوى تناول دور الشيوخ.

قررت عدم الدخول في مثل هذه المناقشة كما أعجبت بالطريقة التي ردت بها غالبية شعبنا في جنوب السودان في إدانة هذا البيان الذي لا أساس له من الصحة أن أبيي لا تنتمي إلى جنوب السودان. إن الجواب البسيط على ما إذا كانت منطقة أبيي ملكا لجنوب السودان منصوص عليه في المادة 1 (2) من دستور جمهورية جنوب السودان الانتقالي لعام 2011 الذي جاء فيه: "تتكون أراضي جمهورية جنوب السودان من جميع الأراضي والمجال الجوي الذي يشكل والمقاطعات الجنوبية الثلاث السابقة من بحر الغزال والاستوائية وأعالي النيل في حدودها كما كانت في 1 يناير 1956 ومنطقة أبيي، وهي أراضي مشيخات نقوك التسع التي تم نقلها من محافظة بحر الغزال إلى مقاطعة كردفان في عام 1905 التي حددتها محكمة التحكيم في أبيي من يوليو 2009 ".

ويلقي الدكتور لوكا ، أستاذ القانون بجامعة جوبا، المزيد من الضوء المتعمق والقانوني حول البيان القائل بأن أبيي لا تنتمي إلى جنوب السودان التي شاركها في منتدى صندوق سياسات التنمية.

"1 - أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على نشر البيانات الصحفية العم بونا مالوال في الخرطوم، وكنت قد فكرت أن الأعضاء المتقاعدين في هذا المنتدى كانوا على دراية بالقضايا التاريخية والقانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تتعلق إلى منطقة أبيي، وقد حدث هذا النوع من الفظائع المؤسفة من قبل في هذا المحفل، مما دفع إلى إجراء مناقشات حول البحث عن النفس ومناقشة ساخنة.

2 - وقد نقلت الإدارة الاستعمارية البريطانية منطقة أبيي إداريا إلى مقاطعة كردفان في عام 1905 بهدف تخفيف إدارة المنطقة وإدارتها بفعالية للصراعات الدائمة بين البدو الميسيريا ودينكا نقوك. وبحلول ذلك الوقت، كان هناك تهديد حقيقي ووجودي ينبع من البدو الذين تم تعريبهم في المنطقة بأكملها، بما في ذلك بانارو، روينغ، وكواك. وقد عادت هذه المناطق إلى أعالي النيل وبحر الغزال على التوالي. في وقت متأخر، فإن السؤال الذي يفترض في كثير من الأحيان، من الناحية النظرية والحالية، أن تظل منطقة نوك أبيي تحت سيطرة دينكا نقوك لو ظلت تحت إدارة بحر الغزال؟ في الواقع، كان دينكا نقوك قد أراد أن يتم ضم إداريا إلى جنوب السودان قبل أن يتمكن البريطانيون من الخروج من السودان؛ للأسف، البريطانيون على عجل ومتوقع الخروج من السودان لأسباب واضحة، بما في ذلك الطعم قناة السويس! وقد اتخذت قيادة دينكا نقوك هذا القرار، مع الأخذ في الاعتبار في ذلك الوقت، التهديد الوجودي ضد بقاءهم وملكيتهم لأراضيهم المقدسة على غرار قرار رؤساء جنوب السودان عندما اختاروا السودان الموحد، الذي تخلت عنه نظم مختلفة في الخرطوم تماما.

3 -وفيما يتعلق بازمة الحدود التي وقعت في عام 1956، كانت منطقة أبيي دائما استثناء من القاعدة العامة: فقد نص اتفاق أديس أبابا على إجراء استفتاء بين شعب أبيي لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في البقاء في شمال السودان أو إعادة الانضمام إلى الجنوب السودان. تضمنت اتفاقية السلام الشامل بروتوكول أبيي واستثنت منطقة أبيي من قدسية حدود عام 1956 كما نصت على إجراء استفتاء قبل نهاية الفترة الانتقالية وكان ينبغي أن يتم قبل استفتاء جنوب السودان! وذكر العم بونا مالوال في بيانه أنه عندما كان الأمين العام للجبهة الجنوبية، فقد قرروا بعد ذلك اعتماد حدود عام 1956 كحدود بين شمال السودان وجنوب السودان. ومع ذلك، فإن ما لم يذكره هو أنه خلال تلك الفترة بدأت الحرب الأهلية في الغضب في جنوب السودان نتيجة تصاعد توريت من قبل أعضاء من جنوب السودان من الجيش السوداني في عام 1955. انضم أبناء وبنات أبيي إلى أي تحرر آنيا وحركة في دروفيز وسرعان ما أصبحت من بين قادتها، أمثال أكنون ماثيانغ وأيوك دينغ كول. ويمكن أن يشهد الجنرال لاغو والرئيس كير ميارديت على هذه الحقيقة. في الواقع، كانوا أول من ينظمون أي واحد من اثنين في بحر الغزال، بقيادة مويوكول دينغ ماجوك، وشكلوا أول نواة للجيش الشعبي لتحرير السودان / الحركة الشعبية لتحرير السودان أو كتيبة جاموس بدلا من ذلك.

4 -وأنشأ بروتوكول أبيي لجنة الحدود في أبيي، وكان من بين أعضائها خبراء أفارقة ودوليون، من بينهم الدكتور دوغلاس جونسون، الذي كلف بتعيين حدود منطقة أبيي على ما كانت عليه في عام 1905. وأقامت اللجنة أبك مهنيا ونفذت ولايتها وأنتجت وقدمت تقريرها إلى الرئاسة. وبحلول ذلك الوقت، كان الدكتور جون قرنق لا يزال على قيد الحياة. والواقع أنه أراد أن يناقش مضمون التقرير مع الرئيس البشير عند منعه من أوغندا؛ للأسف، أخذه المصير قبل الأوان بعيدا عنا. استغل بشير غيابه وأعلن أن أبك تصرف خارج نطاق ولايته وبالتالي لم يستطع اعتماده. اقترح البشير وزوجته أن تحال قضية أبيي إلى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، وهو اقتراح وافقت عليه حكومة جنوب السودان. وفي حين أن حاكم لاهاي لم يعتمد بالكامل الحدود أو الخرائط التي رسمها أبك، إلا أنه اقتلع خردة من الأراضي في الغرب والشمال والشرقي من منطقة أبيي، التي كان نظام الخرطوم يفترض أنها جزء من شمال السودان، بما في ذلك لسوء الحظ بانثاو -التي أدرجتها خريطة أبك كجزء من منطقة أبيي. وقد تم تحديد حدود منطقة أبيي حاليا وعالميا والمعروفة باسم صندوق أبيي. ومع ذلك، فإن نظام الخرطوم، معتقدا بالمفهوم الذي قد يكون دائما على حق، وحتى لو كان قد بدأ في بناء أقطاب الاسمنت لترسيم حدود لاهاي، والتخلي عن التزامها وغزو المنطقة في عام 2011 بهدف استباق نغوك مشيخات الدينكا واستفتاء سوداني آخر كما ينص عليه بروتوكول أبيي.

5 -وفي محاولة لحل الأزمة، وقع شمال السودان وجنوب السودان على اتفاق السلام في حزيران / يونيه 2011 الذي أعلنت بموجبه منطقة أبيي بوصفها سيادة مشتركة بين جنوب السودان والسودان، وأنشأت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة أبيي أو قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، التي توضح منظمة الأغذية والزراعة بوضوح أن منطقة أبيي هي سيادة مشتركة بين جنوب السودان والسودان.

6 -وفيما يتعلق بمواطنة شعب منطقة أبيي، نصت اتفاق السلام الشامل على أن يكون لشعب أبيي جنسية مزدوجة في بحر الغزال أو واراب وجنوب كردفان؛ ومع ذلك، فإن الدستور الانتقالي لجنوب السودان، المادة 97، (4) يجعل من الواضح تماما أن شعب أبيي مواطنون من جنوب السودان. ومن ثم لا يوجد نزاع حول من يملك صندوق أبيي في أن مشيخات قبيلة دينكا نقوك تسعة تملك هذا الصندوق وفقا لحكم لاهاي. ومع ذلك، من حيث سيادة المنطقة، فإن البلدين (جنوب السودان والسودان) تقاسمها حتى يتم تحديد الوضع النهائي للمنطقة وفقا لبروتوكول أبيي.

7 -أرض أبيي تنتمي إلى جنوب السودان وشعبها بدلا من كونها أرض دينكا نقوك. وهذا ينطبق على قطع الأرض الأخرى التي يشغلها السودان حاليا على الرغم من أنها تقع ضمن حدود عام 1956! وكان من المتوقع أن يتأكد أحد قادة جنوب السودان من تأكيد مطالبتهم في منطقة أبيي والتحقق منها بدلا من الاستسلام لدعوى السودان. يتساءل المرء أحيانا عن الأهداف التي قد يحققها هذا التفاهم تجاه مصالح جنوب السودان!