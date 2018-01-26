مؤتمر البجا المعارض يدعو لفعالية في ذكرى أحداث بورتسودان

الخرطوم 26 يناير 2018 ـ قال حزب مؤتمر البجا المعارض، الجمعة، إنه سيحيي الذكرى الـ 13 لقتلى أحداث بورتسودان، عبر فعالية دعا لها يوم الإثنين القادم بعاصمة ولاية البحر الأحمر.

ضحايا أحداث بورتسودان 29 يناير 2005

وسقط أكثر من 20 قتيل و40 مصاب على يد قوات نظامية في 29 يناير 2005 إثر مظاهرة في بورتسودان لأنصار مؤتمر البجا، مطالبين بالعدالة والتنمية.

وأكد الأمين العام لمؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد أن الحزب يدعو جماهير ولاية البحر الأحمر وكل القوى السياسية في الفعالية التي تنظمها أسر "الشهداء".

وأبان في بيان تلقته (سودان تربيون)، الجمعة، أن "الفعالية" تأتي في الذكرى الـ 13 لـ "مجزرة بورتسودان التي راح ضحيتها 21 شخصا تم اغتيالهم بدم بارد على يد قوات خاصة تم جلبها من الخرطوم لفض مسيرة سلمية أمام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر لتسليم مذكرة لحكومة الولاية".

يذكر أن مؤتمر البجا هو كيان سياسي حزبي يضم في أغلبيته أفراد من قبائل البجا في شرق السودان، تأسس في 14 أكتوبر 1957 كأول حزب إقليمي بالبلاد.

وبعد توقيع حزب مؤتمر البجا ضمن تحالف "جبهة الشرق" مع تنظيم الأسود الحرة، اتفاق سلام الشرق بأسمرا في 14 أكتوبر 2006، تعرض الحزب لعدة إنشقاقات.

إلى ذلك ناشد الأمين العام للحزب السودانيين بمختلف انتماءتهم السياسية للخروج والمشاركة في مظاهرات دعت لها المعارضة السودانية بالخرطوم بحري ظهر الأربعاء القادم احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وقال "لا مجال لإصلاح أو ترقيع أو حوار أو تفاوض، رحيل النظام هو الضامن الوحيد لوحدة واستقرار البلاد".