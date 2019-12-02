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مؤتمر (البجا) المعارض يطالب بمنح شرق السودان حكما ذاتيا

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الخرطوم 2 ديسمبر 2019- طالب مؤتمر (البجا) المعارض، أحد أبرز فصائل الجبهة الثورية في السودان بمنح شرق السودان حكما ذاتيا، وذلك قبل أيام من بدء جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة السودانية.

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أسامة سعيد أختير رئيسا لمؤتمر البجا

وتواثقت الأطراف ممثلة في الحكومة السودانية والجبهة الثورية خلال الجولة التمهيدية التي عقدت في أكتوبر الماضي على أن يكون مسار شرق السودان من بين الملفات التفاوضية، ضمن أربع مسارات تشمل الى جانب الشرق، دارفور المنطقتين، وشمال السودان".

وقال مؤتمر البجا في بيان تلقته "سودان تربيون" الإثنين إن المجلس القيادي أجاز ورقة الموقف التفاوضي في مسار الشرق.

وأضاف " تمسكت الورقة بمنح شرق السودان حكما ذاتيا، بصيغة منح حكومة الإقليم سلطات واسعة لتخصيص 75% من موارده لصالح التنمية".

وتتوسط دولة جنوب السودان، بين مجموعة من الحركات المسلحة التي كانت تقاتل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمجلس السيادي المسئول عن ملف السلام في الحكومة الانتقالية الحالية.

وبحسب البيان فإن التنظيم أقر إعادة تشكيل مجلسه القيادي بعد انقضاء رئاسة المكتب القيادي، وسمى أسامه سعيد رئيسًا إلى حين قيام المؤتمر العام.

ورحب مؤتمر البجا، في سياق ثان بإعلان اريتريا دعمها لعملية السلام في السودان.

وأنهى رئيس وفد مفاوضات الحكومة السودانية محمد حمدان "حميدتي" الأحد محادثات مع الرئيس الأريتيري أسياس أفورقي اطلع خلالها القيادة الإريترية على "استعدادات الحكومة لجولة المفاوضات القادمة في جوبا بالعاشر من ديسمبر الجاري".

واتهمت اريتريا، الأسبوع الفائت، دولة قطر بالسعي لمخطط تخريبي داخل البلاد وشرقي السودان من خلال تأجيج المواجهات العرقية في بورتسودان، باستخدام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفته الدوحة في بيان لوزارة خارجيتها.



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