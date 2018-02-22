مؤتمر لسفراء السودان يناقش الأوضاع الداخلية المثارة خارجيا

الخرطوم 22 فبراير 2018 ـ أكملت وزارة الخارجية السودانية ترتيباتها لمؤتمر "سفراء السودان السابع" بالخرطوم الإثنين المقبل.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وقال وكيل الوزارة عبد الغني النعيم في مؤتمر صحفي الخميس إن المؤتمر الذي يجمع كل سفراء السودان بالخارج سيناقش قضايا الأمن القومي والقضايا الداخلية التي وجدت طريقها الي مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن المؤتمر يرمي للخروج "بتوصيات قابلة للتطبيق وليس فقط تجمع للاحتفال بل هو عمل جاد ويحتاج للصرامة".

وأشار الى أن المؤتمر سيناقش كذلك القضايا الاقتصادية والتواصل مع القطاع الخاص وتعضيده باعتباره سندا للقطاع العام ولجهود الدولة لجذب الاستثمار بجانب تسهيل المهام للجالية السودانية بالخارج وتسهيل المهام ذات الصلة بالعمل القنصلي في رئاسة الوزارة.

وقال النعيم إن النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء بكري حسن صالح سيخاطب الجلسة الافتتاحية بينما يشرف الجلسة الأخيرة الرئيس عمر البشير.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "دبلوماسية اقتصادية لتعزيز السلام والتنمية في السودان".

وكشف الوكيل عن أن السفراء القادمين سيقيمون في الخرطوم طوال أيام المؤتمر على نفقاتهم الخاصة.