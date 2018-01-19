مؤتمر للولايات الحدودية بين السودان وتشاد في فبراير

الخرطوم 19 يناير 2018 ـ أعلن مسؤول في وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، عن انعقاد مؤتمر الولايات الحدودية السودانية التشادية في فبراير المقبل بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
- قوات سودانية عاملة في القوات المشتركة مع تشاد (صورة من صفحة القوات السودانية التشادية على الفيس بوك)
ونشرت القوات المشتركة على حدود البلدين في العام 2011 بموجب اتفاقية أمنية لتأمين الحدود بين الخرطوم وإنجمينا في العام 2010.
وأثنى وزير الدولة بالخارجية السفير عطا المنان بخيت على تجربة القوات المشتركة بين السودان وتشاد لتأمين حدود البلدين واعتبرها من أنجح التجارب على مستوى القارة الأفريقية.
وقال الوزير للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الوزارة بالتنسيق مع بقية الوزارات تعمل الآن على إعداد مذكرات التفاهم ليتم التوقيع عليها خلال المؤتمر الحدودي.
ووصف العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا بأنها "أزلية تعززها الأواصر الاجتماعية والاقتصادية".
وأشار إلى التطور الملحوظ في علاقات البلدين عقب الزيارة الأخيرة للرئيس عمر البشير إلى أنجمينا مشيداً بجهود القوات المشتركة بين البلدين في إرساء الأمن وطمأنة المواطنين في الحدود المشتركة.
وشهدت العلاقات بين السودان وتشاد تقاربا أمنيا بعد التوقيع على بروتوكول تأمين الحدود عام 2010، والذي نص على وقف أي دعم لحركات التمرد، وتشكيل قوات مشتركة لتأمين الحدود.
ويتم تبادل قيادة القوات المشتركة كل ستة أشهر من مقر هذه القوات بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور.
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