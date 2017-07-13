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مؤتمر نادر حول النفط والغاز في جنوب السودان

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كمبالا 13 يوليو 2017- من المقرر ان يستضيف جنوب السودان أول مؤتمر مخصص للطاقة والبنية التحتية فى تاريخ البلاد، خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر.

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عامل داخل منشأة للنفط في جنوب السودان يوم 21 فبراير 2012 - رويترز

ومن المتوقع ان يلقى رئيس جنوب السودان سلفا كير خطابا رئيسيا فى المؤتمر حيث سيعزز خبراء الصناعة والمسؤولون الحكوميون وقادة القطاع الخاص المناقشات حول فرص الاستثمار الاستثنائى فى الطاقة والبنى التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أفريكا أويل & باور" غيوم دوان في بيان الأربعاء "هذا حدث تاريخي لجنوب السودان، وهو البلد الذي يظهر التزامه بالسلام والاستقرار وحيث النفط والغاز أساس الاقتصاد".

ولفت إلى ان جنوب السودان، المنتج الوحيد للنفط فى شرق افريقيا، لديه ارث عميق فى البترول والغاز، مردفا "اننا حريصون على العمل مع شركائنا الحكوميين. لجذب اهتمام الشركات". واضاف "اننا نشهد ظهور دولة ذات امكانيات هائلة".

وأشارت تقارير ان شركة ساوث سودان اويل آند باور تجري تقيما للاحتياجات الأمنية والتكنولوجية والهياكل الأساسية اللازمة لتطوير جميع قطاعات الصناعة، وكيفية تمويل وبناء وتشغيل مشاريع جديدة.

واضاف المسؤول ان البرنامج سيبحث ايضا المحتوى المحلى ويدعم البنية التحتية مثل الطرق والاتصالات واستثمارات الطاقة مع التركيز على التكامل الاقليمى.

من جانبه قال وزير البترول في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث: "يمثل مؤتمر للنفط والطاقة فرصة بارزة لبلدنا لعرض إمكاناته الهائلة في كل من الطاقة والبنية التحتية. واضاف "اننا نرحب بجميع الزائرين لاكتشاف ثروة الموارد الطبيعية التى لدينا ولبيئة الاستثمار التى يخلقها شعبنا".

وستشارك في هذا الحدث أكبر الشركات البترولية في جنوب السودان، بما في ذلك شركة نايلبيت، وشركة دار بتروليوم للتشغيل وغيرها .



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