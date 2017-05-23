مؤلف: الإذاعة السودانية تستبعد مسلسل (الخازوق) لتناوله الفساد السياسي

الخرطوم 23 مايو 2017 ـ قال مؤلف درامي، الثلاثاء، إن إدارة الإذاعة السودانية بأمدرمان استبعدت للمرة الثانية مسلسلا له من الخارطة البرامجية نهائيا لتناوله قضايا الفساد السياسي في البلاد.

الاختصاصي النفسي علي بلدو مؤلف مسلسل "بيت الجالوص" ـ صورة من شبكة الشروق

وأبلغ مؤلف ومنتج مسلسل "الخازوق" الدكتور علي بلدو "سودان تربيون" أنه "في خطوة متوقعة استبعدت إدارة الإذاعة السودانية مسلسل (الخازوق) من البث خلال شهر رمضان المعظم ومن الخارطة البرامجية نهائيا".

وفي مارس الماضي أبدى بلدو وهو طبيب نفساني تخوفه من تعرض مسلسله الإذاعي للإيقاف من قبل السلطات لتناوله قضايا الفساد السياسي، أسوة كما جرى بعمل سابق قبل نحو عامين.

وأمرت السلطات السودانية في يونيو 2015 مدير هيئة التلفزيون والإذاعة بوقف بث مسلسل "بيت الجالوص" رغم بث الإذاعة لـ 13 حلقة حينها، وعالج المسلسل ـ وفقا لكاتبه بلدو ـ قصة واقعية لقضية فساد والإرتباط المشبوه بين السلطة والثروة والإعلام.

وأكد علي بلدو، يوم الثلاثاء، أن مسؤولي الدراما في الإذاعة السودانية أبلغوه بأن المسؤولية اﻻجتماعية لراديو أمدرمان والإرث والتقاليد الدرامية تحتم منع بث مسلسل "الخازوق"، الذي كان ينتظر أن يشارك فيه كوكبة من نجوم الدراما.

و"الخازوق" كلمة في العامية السودانية بمعنى المقلب أو الخذلان من أي جهة كانت.

وطبقا لبلدو فإن المسلسل يعالج قضايا اﻻنتهازية السياسية والفساد وبيع الضمائر والذمم والتجارة بالمقدسات في المجتمع السوداني.

وعبر منتج ومؤلف المسلسل عن امتعاضه الشديد واحباطه من الإيقاف والمنع المتكرر لأعماله الدرامية، متهما جهات بعينها ـ لم يسمها ـ بأنها تخشى وصول رسائل الدراما التي يقدمها للمواطنين "خوفا من كشف المستور".

وكان مسلسل "بيت الجالوص" حول قصة واقعية لرجل أعمال يقوم بعمليات مشبوهة وإبتزاز ورشوة من أجل طمس ماضيه غير المشرف.

وبعد إيقاف بث المسلسل منع جهاز الأمن برامج حوارية في قنوات من تناول ملابسات إيقافه، واتهم بلدو حينها صحفيين بالتحريض ضد المسلسل.