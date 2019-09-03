 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 3 أيلول (سبتمبر) 2019

مؤيدون لنظام البشير يطالبون بإطلاق المعتقلين ويلوحون بالتصعيد

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 3 سبتمبر 2019 - نظم المئات من أنصار النظام السابق في السودان، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني (الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة سابقا).

JPEG - 8 كيلوبايت
أحمد هارون

وردد المحتجون من أمام المحكمة الدستورية وسط العاصمة، شعارات تطالب المجلس السيادي بإطلاق سراح "المعتقلين دون مبرر قانوني".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية للمعتقلين ظلما"، فيما هددوا بتنظيم وقفة أخرى أمام القصر الرئاسي، ومضاعفة الأعداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال أحد المتحدثين أثناء الوقفة الاحتجاجية: "سيرون حشودا تسد عين الشمس حال تجاهل مطالبنا".

وتابع: "لسنا ضد العدالة، ولكننا ضد رفع شعارات حرية سلام وعدالة، دون تطبيقها على أرض الواقع، ونحن أهل الحرية والعدالة".

ونفذت السلطات العسكرية التابعة للمجلس العسكري-المحلول-في يوليو الماضي، حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات عسكرية وأخرى سياسية تابعة لحزب المؤتمر الوطني بعد الإعلان عن احباطها محاولة انقلابية شارك في تدبيرها قيادات عسكرية وأمنية رفيعة الى جانب منتسبين للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.

وعلى رأس المعتقلين بكري حسن صالح، نائب الرئيس المعزول عمر البشير، والزبير أحمد الحسن، وكمال عبد اللطيف ونافع علي نافع وأحمد هارون وعلي عثمان محمد طه.

والسبت الماضي زارت عضويتي المجلس السيادي رجاء نيكولا وعائشة موسى معتقلي النظام السابق في سجن كوبر.

وأفادت تقارير صحفية أن أحمد هارون قدم مذكرة احتج فيها على احتجازهم دون أي اتهام، وقال إنهم على استعداد للذهاب إلى المحكمة بدلًا عن البقاء دون معرفة مصيرهم.
.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من أين نبدأ الاصلاح الاقتصادي؟ (5) 2019-09-03 22:11:57 د. صدقي كبلو الذهب والمعادن كيف نحولهما لمصلحة السودان؟ الذهب أين ذهب؟ كتبت قبل سبعة سنوات مقال بعنوان "الذهب الذهب أين ذهبّ" وقلت في تلك المقالة: الأصل أن تكون الموارد الطبيعية في السودان من أرض وما بداخلها وغابات (...)

من أين نبدأ الاصلاح الاقتصادي؟ (4) 2019-09-02 20:45:09 د. صدقي كبلو كيف نصلح قطاع الطاقة؟ تقديم: تناولنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة طبيعة الأزمة ثم تناولنا الخطوة الأولى في الاصلاح التي يفرضها اسقاط النظام وبالتالي فتح الطريق لإحداث تغيير في طبيعة اقتصاد المتمثلة في (...)

يا جركانة الموية: وجعلنا من الماء كل شئ حي 2019-09-02 11:50:41 مجدي الجزولي ابتدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عهده بتصريح عن فجوة السودان المالية. قال رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أن البلاد بحاجة إلى ٨ مليارات دولار لتغطية حساب الواردات ووقف تدهور العملة خلال (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.