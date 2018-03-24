مالونق والمعتقلين السابقين مستعدون لإنهاء حرب جنوب السودان

جوبا 24 مارس 2018- وافق رئيس أركان جيش جنوب السودان الجنرال بول مالونق ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين على التخلي عن الماضي والعمل معا من أجل إنهاء الصراع في الدولة الوليدة.

مالونق يتوسط تيلار دينق وباقان أموم في نيروبي (صورة لسودان تربيون)

ووفقا لمعاونين ومساعدين لمالونق ومجموعة المعتقلين فقد تعهد الجانبان بالعمل مع المنطقة والمجتمع الدولي والقوى السياسية في البلاد وخارجها لتسريع الجهود والمبادرات لضمان خروج القيادة الحالية في ظل الرئيس سالفا كير من السلطة.

وقال أحد المساعدين لـ (سودان تربيون) الجمعة "اهم شيء اريد ان أطلع عليه شعب جنوب السودان ان الجنرال بول مالونق رئيس الاركان السابق ومجموعة المعتقلين السابقين اتفقا على العمل معا وهي خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح. وكما تعلمون فإن هؤلاء هم نفس الرفاق الذين قاتلوا سوية خلال حرب التحرير، لذا من المهم أن يجتمعوا معًا وأعربوا عن استعدادهم للعمل معًا".

وجاءت هذه التصريحات في العاصمة الكينية نيروبي خلال مراسم التشييع التي نظمت تكريما للراحل أندرو ماكور. وأكد القيادة السياسيون الجنوبيون خلال المراسم على ضرورة حل الخلافات وتوحيد الصفوف بدلاً من الاعتماد على الحلول الخارجية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة لقائد الجيش السابق وباقان امون رئيس مجموعة المعتقلين السابقين وتيلار دينق سفير جنوب السودان لدى موسكو الذي أقيل مؤخرا بسبب الاشتباه في العمل مع جماعات المعارضة للإطاحة بنظام الرئيس سلفا كير.