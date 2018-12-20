مالونق يعلن استعداده للتفاوض على تسوية سلمية لصراع جنوب السودان

جوبا 20 ديسمبر 2018- وافق رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق، الجنرال بول مالونق، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وقال إنه مستعد للسعي إلى تسوية سلمية للنزاع المسلح في جنوب السودان.

مالونق في صورة تعود للعام 2016 أثناء زيارة الى أويل

وسعى مالونق في الماضي للانضمام إلى عملية السلام التي توسطت فيها الإيقاد لكن الوسطاء رفضوا، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه.

ومع ذلك، عقد المبعوث الخاص للإيقاد إلى جنوب السودان، إسماعيل ويس، اجتماعاً مع الجبهة المتحدة لجنوب السودان في نيروبي يوم الثلاثاء لمناقشة سبل إدراج الجماعات غير الموقعة في اتفاقية السلام المنشطة.

وشدد البيان على أن الاجتماع تم بالتوافق مع قرار مجلس وزراء الإيقاد في 16 نوفمبر 2018 الذي يوجه المبعوث الخاص لإشراك الأطراف غير الموقعة في الاتفاقية.

وقال مالونق إنه "يعترف بالاتفاق على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والوصول الإنساني في جمهورية جنوب السودان الذي تم توقيعه في 21 ديسمبر 2017، ووقف إطلاق النار الدائم لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والوصول الإنساني".

كذلك أعلنت الجبهة المتحدة لجنوب السودان التزامها بمتابعة الحل السلمي للنزاع في جنوب السودان ودعت جميع الأطراف إلى تبني حل النهج اللا عنف للنزاع، وأضافت " تدعو الجبهة المتحدة جميع أطراف الاتفاقية إلى وضع طرق للسماح لغير الأطراف الموقعة بالمشاركة في عملية السلام في جنوب السودان ".

في يوليو الماضي، اتهم رئيس أركان الجيش السابق الرئيس سلفا كير بتعطيل عملية سلام، قائلاً إن الإيقاد تجاهلت مطالبهم.