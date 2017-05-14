مالونق يعود إلى جوبا لتقصي أسباب منعه من الوصول لبلدته

جوبا 14 مايو 2017- عاد قائد جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق الى العاصمة جوبا السبت لسماع سبب منعه عن الوصول الى بلدته وإعادته إلى العاصمة.

مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

واعفى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الجنرال مالونق من منصبه الثلاثاء، وغادر الأخير جوبا ليلا مما تسبب في قلق المواطنين من احتمال أن يقود الجنرال المقال تمردا ضد الحكومة

و أصدر سلفا كير تعليمات لوقف رحلة الجنرال إلى بلدته في شمال بحر الغزال. حيث كان حاكما لحوالي عشر سنوات .

وقال مالونق في تصريحات للصحفيين في مطار جوبا "كنت أرغب في العودة إلى دياري بعد أن أعفيت من واجباتي للبقاء مع عائلتي، ولكن قيل لي لن أعود إلى هناك ولا أعرف لماذا، وجئت راجعا إلى جوبا للاستماع لما يقال لي".

وأكد الجنرال أنه لا يرغب في البقاء في جوبا حتى لا يلقى عليه الناس اللوم فيما يحدث ، وأردف " سأذهب إلى عائلتي بعد سماع سبب دعوتي".

واحتشد الالاف من مؤيدي الجنرال مالونق في طريق مطار جوبا لاستقبال قائد الجيش السابق والذي أصبح شخصية وطنية بارزة بعد توليه منصب رئيس الأركان للجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الحرب ضد المتمردين الذين يقاتلون حكومة الرئيس كير فى العام 2014.

وفى حديثه للصحفيين الجمعة قال الرئيس سلفاكير ان الجنرال كان " في مزاج قتالي" خلال محادثة تليفونية بينهما.

وقال سلفاكير أن القائد السابق لم يقم بتسليم مكتبه "سلميا" قبل مغادرته جوبا.