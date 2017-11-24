مالونق ينفي رفض السفارة السودانية منحة تأشيرة دخول

جوبا 24 نوفمبر 2017 ـ نفى رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق الخميس تقارير أشارت إلى رفض السفارة السودانية في كينيا منحه تأشيرة دخول إلى الخرطوم، مشددا إلى أنه لم يقدم حتى طلبا للحصول على تصريح سفر.

مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وقال أحد أفراد عائلة مالونق في تصريحات لـ (سودان تربيون) الأربعاء إن رئيس الجيش السابق كان سيحضر اجتماعا في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء لكنه لم يتمكن من السفر بعد أن رفضت السفارة السودانية في نيروبي بكينيا منحه تأشيرة دخول.

وأكد مالونق أنه لا يستطيع التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول للأراضي السودانية بدون جواز سفر، وزاد "هذا ليس صحيحا تماما، لم ترفض السفارة السودانية منحي تأشيرة دخول".

وقال رئيس الأركان السابق إنه توجه الى نيروبي باستخدام تصريح سفر لعدم تمكنه من تغيير جواز سفره الحالي الذي يتضمن تفاصيل وظيفته السابقة بسبب مشاكل فنية في أجهزة إصدار جوازات السفر في إدارة الهجرة.

كما نفى مالونق تقارير تفيد بأنه عقد اجتماعات خاصة مع منشقين سياسيين ومرتزقة أجانب في نيروبي.

وقالت مصادر متعددة لـ (سودان تربيون) إن قائد الجيش السابق حاول السفر من كينيا، لكنه لم يتمكن من من ذلك لأن الفترة التي كان من المقرر أن يسافر فيها إلى الخرطوم انقضت بدون الحصول على موافقة من سفارة السودان.

وقال مصدر مطلع في سفارة السودان في نيروبي "إن المعلومات التي حصلنا عليها من مخابراتنا تفيد أن سفر مالونق إلى الخرطوم كان مرتبا له مسبقا ومنسقا تنسيقا جيدا قبل وصول مالونق إلى نيروبي. والمعلومات التي لدينا هي أنه سيحضر اجتماعا تنظمه مجموعة من جنوب السودان بدون علم الحكومة، وهذا هو السبب في عدم توضيح مالونق أسباب الزيارة في استمارة طلب التأشيرة".

وذكرت مصادر أخرى من رئاسة جنوب السودان ووزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها تلقت معلومات مماثلة من مسؤولي المخابرات والمسؤولين الحكوميين في كينيا عن الأنشطة التي قام بها رئيس الأركان السابق.

وأضافت المصادر "يجب على الجنرال بول مالونق أن يقدر الخطوات والنوايا الحسنة التي أبداها الرئيس سلفا كير تجاهه وأنه تم الإفراج عنه من أجل السلام، وأن لا ينخرط بدلا من ذلك في نشاطات مخربة".

وطبقا لتصريحات مساعد رئاسي لـ "سودان تربيون" فإن قائد جيش جنوب السودان الجنرال جيمس أجونقا ماوت وقائد الحرس الرئاسي اللواء لوال ويك وحاكم ولاية قوقريال السابق، سافروا إلى نيروبي لتقديم المشورة لمالونق وعدم انخراطه في أي أنشطة عدائية.