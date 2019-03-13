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مالونق يوافق على الانضمام إلى اتفاقية السلام في جنوب السودان

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جوبا 13 مارس 2019- وافق رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق بول مالونق على الانضمام إلى اتفاقية السلام المنشطة وإجراء مناقشات مع الحكومة بشأن تنفيذها.

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سلفا كير وقائد الجيش السابق بول مالونق في صورة تعود الى مارس من العام 2015 (رويترز)

وفي اجتماع عقد بتاريخ 18 ديسمبر 2018، مع المبعوث الخاص للإيقاد لجنوب السودان إسماعيل ويس، أعرب مالونق عن دعمه للاتفاقية وقال إنه مستعد للانخراط في عملية السلام.

وبناءً على ذلك، عقد مالونق اجتماعًا استمر يومين في نيروبي يومي 11 و12 مارس مع المبعوث الإيقاد وممثلي مراقبة تنفيذ الإجراءات الأمنية وإعادة تشكيل لجنة المراقبة والتقييم المشتركة لمناقشة أساليب مشاركته في تنفيذ السلام.

وقال بيان مشترك من مالونق ومكتب وزراء الإيقاد "عقب المناقشات، عبرت الجبهة المتحدة لجنوب السودان بقيادة، الجنرال بول مالونق عن رغبتها واستعدادها للمشاركة في عملية السلام من خلال المفاوضات مع حكومة جنوب السودان عبر مبعوث الإيقاد الخاص لجنوب السودان".

وتمشيا مع إطار المناقشات، لن تكون هناك إعادة مفاوضات أو إعادة فتح اتفاقية السلام المنشطة. ولم تُكشف بعد أين ستتم المحادثات بين الحكومة والجنرال مالونق. ومن المتوقع أن تتناول المناقشات بشكل أساسي الترتيبات الأمنية.

وبتاريخ 8 مارس، التقى اويس مع مجموعات التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان لمناقشة سبل الانضمام إلى اتفاقية السلام. لكن لم يصدر التحالف أو الإيقا بيانًا بشأن نتائج الاجتماع.

وفي اجتماع عقد خلال فبراير الماضي، رفض المبعوث الخاص للإيقاد الاعتراف بالمجموعات الجديدة التي تم تشكيلها بعد منتدى التنشيط، وحذر أن أي مجموعة ترفض الانضمام إلى الاتفاقية تعتبر معوقة لعملية السلام.



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