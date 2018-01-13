 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 13 كانون الثاني (يناير) 2018

مالونق يوافق على عدم التمرد بعد وساطة من أعيان الدينكا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 13 يناير 2018- توصلت شخصيات بارزة وأعضاء في مجلس أعيان الدينكا إلى اتفاق مع رئيس أركان الجيش السابق الجنرال بول مالونق بعدم التمرد ضد الحكومة بقيادة الرئيس سلفا كير.

JPEG - 43.3 كيلوبايت
مالونق يتحدث خلال اجتماع خاص بالدينكا في نوفمبر من العام 2012(سودان تربيون)

وتسمح الاتفاقية الجديدة، وفقا لفريق الوساطة، للحكومة بعدم التعامل مع رئيس الاركان السابق كمتمرد حسبما أعلن الاثنين.

ويطالب الاتفاق مالونق التوقف عن المشاركة في أي أنشطة تخريبية تفسرها الحكومة باعتبارها تمردا. كما يحث حكومة جوبا ومالونق على وقف جميع أنواع الأعمال العدائية بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجميع أشكال الحملات الإعلامية السلبية.

وتعهد الرئيس كير بحسب مصدر في للوساطة لقائد الجيش السابق بأن يأخذ بعين الاعتبار بعض المظالم التي تعرض لها الأخير في أقرب وقت ممكن وعدم مصادرة أي ممتلكات تابعة له ولأسرته سواء في جوبا أو في أي مكان آخر.

أما أفراد أسرته ورفاقه الذين ما زالوا يعملون في الجيش والحكومة فلن يتعرضوا للاضطهاد على أساس صلتهم به قبل إقالته.

وأعرب كير عن استعداده لإعادة مالونق الى الحكومة شريطة ان لا يكون ذلك شرطا مسبقا لوقف الانشطة السلبية ضد الحكومة.

ووصف جوشوا داو، أحد أعيان مجلس الدينكا، الجمعة ان الاجتماع مع رئيس الاركان السابق كان مثمرا، وأردف "كانت مهمتنا مثمرة، كانت مهمة للسلام والوئام والوحدة والاستقرار في البلاد، وأظهر الجنرال مالونق وطنية وقياد واستعداد للعمل معنا لتحقيق هذا الهدف. لقد استمع إلينا بعناية وتلقى رسالة الرئيس بكل إخلاص ".

واكد داو ان قائد الجيش السابق لن يتمرد ولم تكن له لديه النية للقيام بذلك، وزاد "كانت المناقشات التي أجريناها مع الجنرال مالونق صريحة وبناءة واكتشفنا أنه لا ينوي القيام بأنشطة من شأنها أن تضر بالأمن القومي للبلد وتؤثر عليه. لذا فإن قضية التمرد غير واردة، وسنضع جميع القضايا التي طرحها امام الرئيس للتقييم والمعالجة وأننا واثقون ان الرئيس سيعالجها".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ردود مؤدبة على الصادق المهدي 2018-01-13 16:23:36 د/ أمين حسن عمر السيد الصادق المهدي سياسي معتق عاش السياسة في مطلع ستيناتها ثم هو يعيشها الآن في العقد الثاني من الألفية الثانية ، وهو طراز خاص من أهل السياسة إيجاباً وسلباً ، فطموحاته أدنى سقوفها السماء مهما يكن وهن (...)

ضبط الأسواق وتخفيف العبء المعيشي 2018-01-13 16:16:48 د/ عادل عبد العزيز الفكي adilalfaki@hotmail.com السياسات المالية والنقدية المصاحبة لموازنة العام 2018 ترتب عليها ارتفاع كبير لأسعار الخبز للمستهلكين. كما ترتب عليها ارتفاع بنسب متفاوتة لعدد كبير جداً من السلع (...)

أنظروا السلة ملأى بالقشور 2018-01-09 15:13:36 بقلم : عبدالحميد أحمد قالت الصورة إنّ القول زور.. ها هنا الوجه شقوق تتنامى.. وعلى الأطراف حجل من صنيع الورم الطالع من غبن الصدور أنظروا السلة ملأى (بالقشور) والطواحين على لحم الكلام الحي تمشي ثم تمشي وتدور.. ألياس فتح (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.