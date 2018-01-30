مباحثات أمنية بين ولايتين على حدود السودان ودولة الجنوب

الخرطوم 30 يناير 2018 ـ بحث حاكم ولاية النيل الأبيض السودانية وولاية شمال أعالي النيل الجنوب سودانية، بربك الثلاثاء، الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي بين الولايتين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

والي ولاية النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا (قناة الشروق)

ونقلت شبكة الشروق أن والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا استقبل مع أعضاء حكومته، وفداً من ولاية شمال أعالي النيل، برئاسة حاكم الولاية دينق أكوي، يرافقه مديرو الشرطة والجيش والأمن، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين.

وأعرب حاكم شمال أعالي النيل دينق أكوي عن شكره لحكومة السودان، ممثلة في حكومة النيل الأبيض، على استضافتها للاجئين الجنوبيين وتوفير الأمن والاستقرار والحماية لهم.

وأكد أكوي حرصهم على المحافظة على علاقات حسن الجوار.

وقال إن الزيارة تجيء رداً على زيارات سابقة لحكومة النيل الأبيض، وهي تهدف لتقييم تنفيذ الاتفاقيات الإطارية الموقعة بين الولايتين وتفعيلها، تعزيزاً للعلاقات بين الشعبين.

وأكد والي النيل الأبيض أن الزيارة تأتي تأكيداً لأزلية العلاقة بين الشعبين، وتهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على علاقات حسن الجوار والدبلوماسية الشعبية في تعزيز السلام والتعايش السلمي، وتسهيل حركة الرعاة والمزارعين بين ولايتي النيل الأبيض وشمال أعالي النيل.