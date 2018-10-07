مباحثات بين (الأمة القومي) و(المؤتمر السوداني) في لندن

الخرطوم 7 أكتوبر 2018 ـ عقد حزبا الأمة القومي والمؤتمر السوداني مباحثات في العاصمة البريطانية الأحد ناقشت الأوضاع العامة وتلك التي تخص تحالف (نداء السودان).

الدقير بجانب المهدي خلال اجتماعات برلين الأخيرة (سودان تربيون)

وأفاد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع إن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ورئيس تحالف نداء السودان التقى وفدا رفيعا من حزب المؤتمر السوداني ضم الأمين السياسي ابوبكر يوسف ورئيس فرعية الحزب بالمملكة المتحدة حمزة فاروق وأبو القاسم محمد صالح والرضي علي إبراهيم.

وخلص الاجتماع طبقا للبيان الى اتفاق الحزبين الى تأكيد موقف (نداء السودان) من تطورات مسار الحل السياسي التفاوضي، وحملا الحكومة السودانية كامل المسئولية إزاء وصول مسار الحل السلمي إلى طريق مسدود بالتنصل عن التزامه بخارطة الطريق.

كما أكدا على أهمية العمل الجماهيري المقاوم ودعم الحراك المنتظم وامتدحا إطلاق قوى نداء السودان لحملة (كفاكم) لمقاومة تعديل الدستور لمنع ترشيح الرئيس عمر البشير، ومقاومة الإجراءات الاقتصادية التي تنهك المواطن السوداني.

ورحب حزب المؤتمر السوداني بقرار المهدي الذي اتخذه بالعودة الى البلاد باعتبار أن الخطوة ستسهم في مزيد من الفاعلية للتعبئة الشعبية في مواجهة النظام.

وكان المهدي أعلن مرارا عزمه الرجوع الى السودان بعد انهاء مهام خارجية دون أن يحدد موعدا قاطعا، غير أن معلومات متطابقة رجحت أن ينهي المهدي غربته قبل نهاية هذا العام.