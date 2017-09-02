 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 2 أيلول (سبتمبر) 2017

مباحثات بين الخرطوم وجوبا لتطوير إنتاج النفط

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 2 سبتمبر 2017 ـ كشف وزير سوداني، السبت، عن إلتئام مباحثات الأسبوع القادم بين السودان ودولة جنوب السودان لبحث تطوير إنتاج البترول واستفادة البلدين من الإنتاج النفطي.

JPEG - 49.1 كيلوبايت
عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه ـ 27 يناير 2012

وأنهى البلدان الجارين بالخرطوم، في أواخر أغسطس الماضي، مباحثات فنية راتبة بين الدولتين تتعلق بملف النفط، برئاسة وكيلي وزارتي النفط في كلا البلدين.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل، عن انعقاد مباحثات خلال الأسبوع المقبل بين الخرطوم وجوبا لبحث تطوير إنتاج البترول.

وقال الفاضل لوكالة السودان للأنباء عقب تقديمه تهاني عيد الأضحى للنائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء، إن "مباحثات مشتركة ستنعقد الأسبوع القادم مع وزراء دولة جنوب السودان لتطوير أنتاج البترول وبحث سبل الاستفادة من هذا الإنتاج".

واستأثر جنوب السودان لدى انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بنحو 75% من إنتاج البلاد النفطي، لكن الحرب الأهلية التي اندلعت في الدولة الوليدة أدت إلى تراجع إنتاج البترول المصدر الرئيسي للإيرادات.

ووقع السودان وجنوب السودان أخيرا على مشروع الاتفاق إطاري لتطوير وترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالي النفط والتجارة، وستوفر وزارة النفط والغاز السودانية بموجب الاتفاق العون والكادر الفني والامداد الكهربائي لاعادة تشغيل حقول النفط التي توقفت عن الانتاج في جنوب السودان الى جانب العمل على رفع طاقة الانتاج في الحقول الأخرى المنتجة حاليا.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للوكالة الرسمية، لدى تقديمه التهاني، إنه يتوقع زيارة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت للخرطوم "في أي وقت حيت تم اتفاق بين الرئيسين عليها"، وزاد "نأمل أن تكون الزيارة فتح جديد في العلاقات بين البلدين".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

غواصات سودانية (4-10) 2017-08-29 10:39:54 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقفنا الثلاثاء الماضية عند الغواصة المغفور له الاستاذ عباس ابراهيم النور. وهو مثقف وسياسي سوداني رفيع من نوع الغواصات العابرة للحقب. وقلنا اننا كنا قد طلبنا من هذا (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(3-3) 2017-08-28 14:21:48 الواثق كمير kameir@yahoo.com اعتبارات منهجية 37. وثالث الملاحظات، ما ورد من إشارات فى ثنايا حوارات القواعد تفيد بتضمين حق تقرير المصير فى مانيفستو الحركة الشعبية 2008، يمثل نصف الحقيقة. فوثيقة المانيفستو، التي صادف (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(2-3) 2017-08-26 14:14:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com حوارات القواعد مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمتظهروحدةقيادةالحركةوانقسمتعلىاثرها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.