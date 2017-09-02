مباحثات بين الخرطوم وجوبا لتطوير إنتاج النفط

الخرطوم 2 سبتمبر 2017 ـ كشف وزير سوداني، السبت، عن إلتئام مباحثات الأسبوع القادم بين السودان ودولة جنوب السودان لبحث تطوير إنتاج البترول واستفادة البلدين من الإنتاج النفطي.

عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه ـ 27 يناير 2012

وأنهى البلدان الجارين بالخرطوم، في أواخر أغسطس الماضي، مباحثات فنية راتبة بين الدولتين تتعلق بملف النفط، برئاسة وكيلي وزارتي النفط في كلا البلدين.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل، عن انعقاد مباحثات خلال الأسبوع المقبل بين الخرطوم وجوبا لبحث تطوير إنتاج البترول.

وقال الفاضل لوكالة السودان للأنباء عقب تقديمه تهاني عيد الأضحى للنائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء، إن "مباحثات مشتركة ستنعقد الأسبوع القادم مع وزراء دولة جنوب السودان لتطوير أنتاج البترول وبحث سبل الاستفادة من هذا الإنتاج".

واستأثر جنوب السودان لدى انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بنحو 75% من إنتاج البلاد النفطي، لكن الحرب الأهلية التي اندلعت في الدولة الوليدة أدت إلى تراجع إنتاج البترول المصدر الرئيسي للإيرادات.

ووقع السودان وجنوب السودان أخيرا على مشروع الاتفاق إطاري لتطوير وترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالي النفط والتجارة، وستوفر وزارة النفط والغاز السودانية بموجب الاتفاق العون والكادر الفني والامداد الكهربائي لاعادة تشغيل حقول النفط التي توقفت عن الانتاج في جنوب السودان الى جانب العمل على رفع طاقة الانتاج في الحقول الأخرى المنتجة حاليا.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للوكالة الرسمية، لدى تقديمه التهاني، إنه يتوقع زيارة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت للخرطوم "في أي وقت حيت تم اتفاق بين الرئيسين عليها"، وزاد "نأمل أن تكون الزيارة فتح جديد في العلاقات بين البلدين".