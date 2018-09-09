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مباحثات بين السودان والأمم المتحدة حول الترتيبات الأمنية في جنوب السودان

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الخرطوم 9 سبتمبر 2018- جدد وزير الدفاع السوداني عوض محمد بن عوف التأكيد على عزم بلاده المضي في مساعي اكمال السلام بدولة جنوب السودان وحث المجتمع الدولي على مساندة العملية السلمية الناشئة في البلد الوليد.

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وزير الدفاع السوداني استقبل ديفيد شيرر .. الأحد 9 سبتمبر 2018

واجتمع الوزير السوداني بالخرطوم الأحد الى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة (يونميس) في جنوب السودان ديفيد شيرر لمناقشة التحضيرات الجارية لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الذي وقعت عليه أطراف النزاع في دولة جنوب السودان.

وأكد بن عوف حسب تصريح صحفي صادر عن وزارة الدفاع استعداد السودان للمضي في إكمال جهوده الرامية إلى تحقيق السلام في جنوب السودان، "وتقديم كل مساعدة ممكنة للوصول إلى هذا الهدف".

وابدى أملا في مساهمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في جهود إحلال السلام في دولة جنوب السودان، وقال " الظروف الآن مناسبة أكثر من أي وقت مضى لأن جميع الأطراف وصلت إلى قناعة بعدم جدوى الحرب".

من جهته ثمن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدولة جنوب السودان الجهود التي بذلها السودان من أجل وصول فرقاء الجنوب إلى اتفاق سلام في وقت قياسي.

وأشار إلى الروابط القوية التي تجمع القيادات السودانية بأطراف النزاع كافة، والفهم العميق لتعقيدات الوضع في جنوب السودان كعوامل أدت إلى نتائج مهمة.

كما أكد حرص الأمم المتحدة وسعيها للحفاظ على الاتفاقية ومساعدة جميع الأطراف على تنزيلها إلى أرض الواقع.



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