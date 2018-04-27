مباحثات بين السودان وتايلاند حول التجارة والاستثمار

الخرطوم 27 أبريل 2018 ـ بحثت اجتماعات مشتركة بين السودان وتايلاند بالخرطوم، الجمعة، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات التايلاندية بالبلاد.

وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم (سونا)

وطبقا لبيان للمتحدث باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر فإن لقاءً بين وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم ومدير عام الشؤون الأفريقية وجنوب آسيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية التايلاندية جيسدا كاتافيتين بحثت التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وترأس كاتافيتين وفد بلاده لاجتماعات مجموعة العمل السودانية التايلاندية، للتشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وأكد الطرفان رغبتهما المتبادلة مع زيادة وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال زيادة رقعة التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمارات التايلاندية بالسودان، أملاً في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد طفرة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال وكيل وزارة الخارجية إن الاجتماعات بحثت زيادة التنسيق على المستويين السياسي والاقتصادي وعالجت عدداً من المسائل المتعلقة بالرغبة التايلاندية للاستثمار بالسودان وخلق آليات أخرى للتشاور.

وشكر وزارة الخارجية التايلاندية على الدعم الذي قدمته لسفارة السودان ببانكوك والتي بدأت باستكشاف وتفعيل عدد من برامج التعاون حيث ساهمت في زيارات ثلاثة وفود تايلاندية للبلاد أخيرا كما نجحت في تنظيم منتدى اقتصادي بتايلاند حول فرص ومناخ الاستثمار بالسودان.

يشار إلى أنه قد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش اللقاء، شملت اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات التايلاندية مع ولايتي البحر الأحمر والخرطوم وجامعة أفريقيا العالمية بغرض تنفيذ مشروعات مختلفة خاصة في مجالات الثروة السمكية والصناعات المصاحبة لها والترويج لإمكانات السودان في هذا المجال بما يخدم مشروعات الأسر المنتجة وتوظيف واستخدام الشباب.

وثمن الجانبان انتظام اجتماعات لجنة العمل المشترك ونجاح الدورة الحالية للاجتماعات التي عالجت كل البنود المتفق عليها بين الطرفين.