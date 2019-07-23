 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 23 تموز (يوليو) 2019

مباحثات بين (تجمع المهنيين) و(الشعبية) بقيادة الحلو

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 يوليو 2019 ــ كشف تجمع المهنيين السودانيين عن مباحثات أجراها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، برئاسة عبد العزيز الحلو، تناولت التحول الديمقراطي في السودان وأهمية تضمين قضية الحرب والسلام كأولوية ضمن ملفات الفترة الانتقالية.

JPEG - 53.1 كيلوبايت
عبد العزيز الحلو

وقال التجمع في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء إن ممثلاً منه التقى بقيادي من الحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو، لكنه لم يسم طرفي اللقاء كما لم يحدد مكان وزمان الاجتماع.

وأكدت مصادر مطلعة لسودان تربيون أن الاجتماع عقد في جوبا عاصمة جنوب السودان وأن تجمع المهنيين بعث بالقيادي محمد يوسف المصطفى وهو قيادي سابق بالحركة الشعبية انحاز بعد خلافاتها الأخيرة الى تيار الحلو قبل أن ينضم لتجمع المهنيين.

وأوضح البيان أن تجمع المهنيين اعتبر موقف الحركة ودعمها للثورة السلمية في السودان ووقف إطلاق النار الذي أعلنته كموقف إيجابي ومتقدم من الحراك الجماهيري للشعب السوداني.

واضاف "بحث الطرفان نجاحات الثورة السودانية والسبيل الذي يفضي لتحقيق الأهداف التي ترضي مكونات الشعب السوداني، كما ناقش الطرفان التحول الديمقراطي في السودان وأهمية تضمين قضية الحرب والسلام كأولوية ضمن ملفات الفترة الانتقالية".

وشدد البيان على أن المباحثات تناولت كيفية الدفع بقضية السلام لتصل لما يرضي الشعب السوداني خصوصاً في المناطق التي تأثرت بالحرب والنزوح واللجوء وعنف الدولة. كما تم التأكيد على ضرورة استمرار اللقاءات في سبيل إنجاح الثورة السودانية وتحقيق كافة أهدافها.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من جمهورية الاعتصام ... الى بناء البديل (3- 7 ) 2019-07-23 16:33:03 بقلم : السر سيد أحمد تجمع المهنيين وكاجامي الغائب تبدو ثورة ديسمبر- أبريل نموذجا أخر لما أطلق عليه الديبلوماسي البريطاني السابق كارني روس في كتابه المعنون "ثورة بلا قيادة"، اذ انها بلا قيادة فردية بارزة و لاتنظيم سياسي (...)

من جمهورية الاعتصام ... الى بناء البديل (2-7 ) 2019-07-22 13:27:50 بقلم : السر سيد أحمد .. وفي اليوم التالي نجاح الثورة المتوقع، رغم العثرات، في العبور الى تشكيل هياكل الفترة الانتقالية وعدم انزلاق البلاد الى حالة من العنف والفوضى لا يعني ان مرحلة الخطر تم تجاوزها بسلام. فالتجاذب بين (...)

كلكم أبطال 2019-07-21 20:01:00 بقلم : محمد عتيق شهد الأسبوع الماضي أوسع جدل في مسيرة الثورة السودانية الجارية بين المعارضين والمؤيدين لوثيقة الإتفاق السياسي التي وقعتها قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى مع المجلس العسكري الانقلابي فجر الأربعاء ١٧ (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.