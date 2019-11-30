مباحثات بين مناوي وسلفا كير قبيل جولة مفاوضات حاسمة بجوبا

الخرطوم 30 نوفمبر 2019- أجرى رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي محادثات في العاصمة الاثيوبية مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وذلك قبل أيام من موعد الجولة الحاسمة لمفاوضات السلام السودانية بجوبا.

مناوي وسفا اجتمعا في أديس ..السبت 30 نوفمبر 2019

وأفاد المتحدث باسم الحركة نور الدائم طه في تصريح تلقته "سودان تربيون" السبت إن اللقاء التأم في إطار المساعي التي تبذلها دولة جنوب السودان لتحقيق السلام وانهاء الحرب في السودان.

وتستضيف العاصمة جوبا في العاشر من ديسمبر الجاري جولة محادثات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية من جهة، والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، قيادة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى.

وأكد مناوي استعداد الحركة للحضور في الموعد المضروب لاستئناف العملية التفاوضية.

ونقل التصريح عن رئيس الحركة اشادته بالدور الحيوي الذي تلعبه دولة جنوب السودان بشأن السلام في السودان منوهاً بالدور الشخصي للرئيس سلفا كير.

وأضاف "تناول اللقاء الطرق الكفيلة لإنجاح مسارات السلام ورؤية حركة جيش تحرير السودان في العملية التفاوضية ".

وأشار الى أن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة وأن الطرفان توافقا على إعطاء كل مسار حقه سيما الخاص بإقليم دارفور بحكم الانتهاكات التي شهدها حتى وصلت الي مستوى الإبادة الجماعية والمعاناة التي مرت بالإقليم.

وأفاد المتحدث أن كل ذلك لا يمكن معالجته الا بالوصول الي سلام شامل يخاطب جذور الأزمة وفق منهجية تفاوضية سليمة تتجاوز أخطاء الماضي وتضمن عدم تكرارها.