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مباحثات بين الدرديري ومسؤولين من النرويج وأميركا بنيويورك

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الخرطوم 28 سبتمبر 2018 ـ بحث وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، مع نظيرته النرويجية إين إريكسين مسار العلاقات بين البلدين، كما أجرى مباحثات مماثلة مع مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة.

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الدرديري محمد أحمد

وأشار الدرديري ـ بحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية ـ إلى ما اسماه "النظرة الإيجابية" التي ينظر بها السودان لعلاقاته مع النرويج باعتبارها دولة صديقة تتعاون مع السودان في قضايا السلام والقضايا الإنسانية.

وتطرق للدور الفاعل الذي يضطلع به السودان في محيطه الأفريقي خاصة جهوده لإحلال السلام في دول الجوار.

وقدم الدرديري لوزيرة الخارجية النرويجية تنويراً حول توقيع اتفاق جنوب السودان والخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة التي تلي التوقيع من أجل حماية السلام في دولة الجنوب بالتعاون مع دول الإقليم والاتحاد الأفريقي.

وعبرت الوزيرة النرويجية عن تطلعها لرؤية تطورات إيجابية في الإقليم في الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الأدوار البناءة التي يقوم بها السودان ودول الجوار.

وأكدت، طبقا للمتحدث، أن السودان يقوم بدور إيجابي كبير وأن النرويج ستدعم جميع جهود الوساطة التي تحدث في الإقليم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وعبرت عن تطلع بلادها لدعم السودان في ترشيح النرويج للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك بحث وزير الخارجية ومندوبة الولايات المتحدة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الاستعدادات التي يجريها الطرفان لانطلاق المرحلة الثانية من التعاطي الإيجابي والحوار بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية بابكر الصديق، الجمعة، فإن هيلي أكدت تصميم إدارتها المضي قدماً في الحوار.

وتطرق اللقاء لجهود البلاد في إحلال السلام في جنوب السودان ودول الإقليم الأخرى، عبر الوساطة التي يقوم بها السودان.

وعبّرت نيكي هيلي عن تطلع الولايات المتحدة أن تقوم الإيقاد بمتابعة تطبيق الاتفاق الذي تم بين الأطراف الجنوبية، وعولت على مساعدة السودان في هذا الاتجاه.



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