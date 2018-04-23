مباحثات دبلوماسية في الخرطوم حول إصلاح الأمم المتحدة

الخرطوم 23 أبريل 2018- بحث اجتماع التأم في الخرطوم الاثنين بين وكيل وزارة الخارجية السودانية وسفراء دول مجموعة (متحدون من أجل الإجماع) رؤية المجموعة لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

مبنى وزارة الخارجية السودانية

وتضم المجموعة سفراء كل من إيطاليا وإسبانيا وكندا وباكستان وتركيا وجمهورية كوريا.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر فإن سفير إيطاليا بالخرطوم، استعرض رؤية لإصلاح مجلس الأمن الدولي بما يحقق الشفافية والعدالة لجميع أعضاء المنظمة الدولية.

وأشار لنقاط التوافق والخلاف مع المجموعات الدولية الأخرى التي أنشأت لخدمة ذات الغرض.

وشكر وكيل الخارجية عبد الغني النعيم سفراء المجموعة على حرصهم لتمليك السودان رؤية وموقف المجموعة تجاه هذه القضية التي قال إنها باتت تشكل هماً مشتركاً لدول العالم.

وأوضح النعيم أن بلاده على ضوء تجربتها خلال العقود القليلة الماضية مع مجلس الأمن الدولي صارت أكثر قناعةً بأهمية العمل على إصلاح مجلس الامن الدولي وبقية منظومة الأمم المتحدة والنأي بها عن التسييس واستغلالها لخدمة المصالح القومية لبعض الدول دون غيرها.

وأكد النعيم وفقا للتصريح التزام السودان بالموقف الإفريقي المتمثل في إجماع إيزولين وإجماع سرت.