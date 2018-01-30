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مباحثات سودانية أميركية حول ترتيبات مفاوضات السلام

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الخرطوم 30 يناير 2018 - بحث مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد مع القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم الثلاثاء ترتيبات جولة المفاوضات مع الحركة الشعبية – قيادة الحلو المرتقبة في الرابع من فبراير القادم.

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مساعد الرئيس ومدير ادارة السلام بالخارجية مع مسؤولي السفارة الأميركية

ومن المقرر ان تناقش هذه المفاوضات وقف العدائيات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وسيرأس الجانب الحكومي عضو الوفد المتحدث باسمه، حسين حمدي، مع ممثلين من الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن محمود ناقش مع الدبلوماسي الأميركي ستيفن كوتسيس "سير العملية بدارفور والمنطقتين وترتيبات جولة المفاوضات المقبلة بأديس أبابا".

واكد المسؤول السوداني حرص حكومته على تحقيق السلام في المنطقتين ودارفور عبر التفاوض من خلال الجولة القادمة.

بدوره أعلن كوتسيس دعم بلاده لجهود السلام في المنطقتين ودارفور، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار مواصلة التشاور في هذا الصدد.

وفي تصريحات سابقة أوضح مساعد البشير أن الجولة المرتقب عقدها تبدأ بالتشاور بين الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والحكومة من جانب، وبين الحركة الشعبية من جانب آخر، للمضي في خارطة الطريق.

وتشير (سودان تربيون) الى أن الجولة حول اتفاق وقف العدائيات ستبدأ من حيث انتهت سابقتها، على أن يخصص يومي الثالث والرابع من فبراير لمواقف الأطراف فيما يلي خارطة الطريق الأفريقية.



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