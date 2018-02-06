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مباحثات سودانية إيطالية في روما تناقش العلاقات الثنائية

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الخرطوم 6 فبراير 2018- التقي وزير الخارجية السوداني بنظيره الإيطالي الثلاثاء في روما على هامش مؤتمر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنعقد حاليا هناك.

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إبراهيم غندور وأنجلينو ألفانو نافشا علاقات البلدين في روما

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم، قريب الله خضر، في تصريح صحفي إن لقاء إبراهيم غندور وأنجلينو ألفانو ناقش تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

وأفاد أن الوزير السوداني عبر عن تطلع بلاده لدور إيطالي أكبر في المجال الاقتصادي خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية عن السودان.

وحث غندور نظيره الايطالي على تشجيع المؤسسات ذات الصِّلة للعمل علي دعم وتطوير علاقات البلدين التجارية والاقتصادية.

وتطرق غندور لدي مخاطبته مؤتمر" المسؤولية والاهداف المشتركة حول الهجرة" الذي انعقد بمشاركة عدد من وزراء الخارجية الافارقة والاوربيين، إلى دور بلاده في محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال الآليات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها السودان للسيطرة على الحدود ومنع تدفق المهاجرين، مؤكداً انها تتطلب تضافر الجهود والدعم والتشجيع من اجل استمرارها.

إلى ذلك دعا وزير الخارجية السوداني عدد من الشركات الإيطالية للاستثمار ببلاده بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

والتقى في فاتحة برنامج زيارته الرسمية الي ايطاليا بعدد من الشركات الإيطالية بمدينة ميلانو الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية السودانية ان الوزير " قدم شرحا وافيا للتطورات السياسية والاقتصادية والمزايا التفضيلية للاستثمار في السودان بعد رفع العقوبات الأميركية".

وحث الشركات على "الاستثمار في السودان معددا مزايا الموقع الجغرافي والانفتاح على الاسواق الاقليمية وتوفر الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد ".

وأشار إلى أن غندور رد على أسئلة الشركات التي عبرت عن تطلعها للاستثمار في السودان في مجال الانتاج الزراعي والصناعي والصناعات التحويلية والطبية والنسيج وصناعة السيارات.

كما ابدت بعض البنوك الإيطالية رغبتها في البحث عن شراكات في الربط المصرفي بين البلدين.



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