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مباحثات سودانية تركية في انقرة ولقاء مغلق بين غندور وأوردوغان

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الخرطوم 13 فبراير 2018- عقد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، مباحثات مغلقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء.

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أردوغان التقى بالوزير السوداني في أنقرة.. الثلاثاء 13 فبراير 2018

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية، أن اللقاء استمر لنصف ساعة تقريبا، دون أن تورد مزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع واجندته.

وفي الخرطوم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر، إن غندور عقد مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ونقل المتحدث عن الوزير التركي تأكيده أهمية انعقاد مجلس التخطيط الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في البلدين خلال أقرب وقت لوضع خطة عملية لتنفيذ المشروعات التي جرى الاتفاق عليها بين البلدين مؤخرا.

وتم الاتفاق بحسب قريب الله على عقد الاجتماع الأول أواخر شهر أبريل القادم في أنقرة تمهيداً لانعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين برئاسة رئيسي البلدين.

وتجئ هذه اللقاءات السودانية التركية على هامش مؤتمر الشراكة التركية الافريقية المنعقد بأنقرة.

وبحث لقاء مولود – غندور طبقا لخضر "سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة".

ونقل الوزير السوداني تقدير بلاده للزيارة التاريخية للرئيس رجب طيب للسودان مؤخرا.

وأوضح أنها "شكلت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين" كما أكد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات التي جرى الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة".



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