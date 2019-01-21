مباحثات سودانية سعودية بالرياض حول تطوير مشاريع النقل

الخرطوم 21 يناير 2019- أجرى وزير النقل السوداني حاتم السر مباحثات في الرياض الإثنين مع نظيره السعودي نبيل العمودي رمت لتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين في مجالات النقل المتعددة.

وزير النقل السعودي استقبل نظيره السوداني في الرياض ..الإثنين 21 يناير 2019

وطبقا لتصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) فإن الوزير السوداني ابتدر لقاءاته الرسمية في المملكة السعودية بالاجتماع الى العمودي وتناولا "سبل تطوير التعاون المشترك في مشاريع الموانئ الذكية، والنقل البحري والجوي والبري، وتطوير المرافق العمرانية في طريق الحج السوداني".

وبحسب التصريح فإن الوزير السعودي قدم ملاحظاته بخصوص خطة تطوير قطاع النقل، ورغبة المملكة في الاستفادة من بعض الإمكانيات السودانية بما يوائم رؤية المملكة 2030.

وأكد السر حرص حكومة بلاده على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الرؤية الاقتصادية السعودية لتطوير مجالات النقل في السودان.

كما تناول الاجتماع "العلاقات الاستثنائية" التي تربط السودان بالمملكة وأكدا عمقها ومتانتها.