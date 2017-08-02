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مباحثات سودانية ــ روسية بموسكو الخميس

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الخرطوم 2 أغسطس 2017- تلتئم بموسكو الخميس اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا.،ويرأس الجانب السوداني وزير الدولة بوزارة الخارجية عطا المنان بخيت الحاج بينما يقود الجانب الروسي نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا سيرجي بوقدانوف.

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مراسم توقيع بروتكولات التعاون بين السودان وروسيا ـ موسكو 7 ديسمبر 2016

وشهدت الفترة الأخيرة تقاربا واضحا في المواقف السودانية الروسية وتطورا ملحوظا نحو التعاون في مختلف المجالات خاصة في القطاع الاقتصادي، وتبادل الدعم والمساندة في المحافل الدولية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء ، الأربعاء، أن المباحثات تستعرض السبل الكفيلة بإحراز تقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتعزيز التعاون والتنسيق الفاعل في المحافل الدولية والإقليمية وتبادل الزيارات على أرفع المستويات ، وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بالإضافة الى القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

وسيلتقي الوزير السوداني خلال الزيارة بعدد من البرلمانيين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام.

يذكر أن المباحثات مع الجانب الروسي ستستمر حتى السبت.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان وروسيا نحو 100 مليون دولار سنوياً،وتعهدت روسيا في وقت سابق بمساعدة السودان في مجال إعفاء الديون والتعاون المصرفي.



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