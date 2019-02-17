مباحثات سودانية قطرية بألمانيا واللجنة الوزارية العليا تجتمع في مارس

الخرطوم 17 فبراير2019- أجرى وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد مباحثات مع نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هامش مؤتمر "ميونخ للأمن" بألمانيا.

الدرديري ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقيا في ميونخ

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم أبوبكر الصديق في تصريح الأحد إن الاجتماع توج بالاتفاق على عقد اللجنة الوزارية العليا المشتركة في مارس المقبل بالدوحة.

وناقش الوزيران قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، على ضوء مخرجات زيارة الرئيس البشير للدوحة مؤخراً.

وأنهى الدرديري،السبت مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بنظرائه على رأسهم سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي ، علاة على وزراء خارجية أسبانيا وجورجيا والنرويج وآخرين.

وخاطب المؤتمر كل من نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ووزير خارجية، روسيا سيرجي لافروف، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في دول متعددة.