مباحثات سودانية مصرية لمعالجة عوائق حركة التجارة

الخرطوم 7 ديسمبر 2017 ـ كشف وزير التجارة السوداني أن مباحثات عقدها مع نظيره المصري بالقاهرة، الخميس، أقرت الاتفاق على عقد اجتماعات فنية يعقبها انعقاد اللجنة الوزارية التجارية بين البلدين لإعلان اتفاق تجاري واقتصادي ومعالجة القضايا العالقة.

وزيرا التجارة السوداني والمصري ـ القاهرة 7 ديسمبر 2017

وأوقفت وزارة التجارة السودانية في سبتمبر 2016 استيراد الخضر والفاكهة والأسماك، من مصر وذلك بعد إجراءات مماثلة اتخذتها عدة دول للتحقق من سلامة هذه المنتجات، ووسعت السلطات السودانية في مارس الماضي من قائمة حظر المنتجات الزراعية المصرية.

ونقل وزير التجارة السوداني حاتم السر، لنظيره المصري طارق قابيل، أن رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح وجه بالإسراع في الوصول إلى تفاهمات مع مصر تعيد العلاقات التجارية بين البلدين إلى طبيعتها وتزيد من حجم التعاون التجاري ليكون "انموذجا يحتذى".

وانعقد الاجتماع بين الوزيرين بحضور سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم وسفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت.

وبحسب حاتم السر فإن جلسة المباحثات مع وزير التجارة والصناعة المصري بحثت العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.

وتابع "تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية على مستوى الخبراء يعقبها اجتماع اللجنة الوزارية التجارية المشتركة بين البلدين لإعلان الاتفاق التجاري والاقتصادي ومعالجة كل القضايا العالقة بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين السودان ومصر".

وقال السر إن قضية تنشيط العلاقات التجارية وتطويرها وزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر تحتل مكانة متقدمة لدى القيادة السياسية العليا بالسودان.

وطبقا لتقارير مصرية فإن الوزير السوداني ذكر أنه من المقرر أن يزور رئيس وزراء السودان مصر قريبا.

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل حرص بلاده على تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة مع السودان والدفع بالتعاون بين البلدين إلى أقصى درجات التعاون بما يتناسب وحجم الروابط المتينة والأوصر بين السودان ومصر.

وأبدى قابيل رغبة قوية بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات التجارية وطالب بتضافر الجهود لإزالة أي عقبات تعترض مسيرة التعاون التجاري بين البلدين.

قال إن "اللجنة التجارية السودانية المصرية المشتركة ستجتمع قريبا لبحث التحديات والمشكلات التي تقف عائقا أمام تدفق حركة التجارة بين البلدين وحلها".

وأكد أن "المباحثات تناولت أهمية الإسراع في رفع العوائق والتحديات التي تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية وتدفق رؤوس الأموال بين البلدين".