مباحثات عسكرية بين السودان والسعودية في الخرطوم

الخرطوم 26 ديسمبر 2016 ـ جرت بالخرطوم الأثنين إجتماعات عسكرية وأمنية عالية المستوى بين السودان والمملكة العربية السعودية، بحثت أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية والأمنية.

استعراض القوة السودانية في مناورات رعد الشمال بحفر الباطن السعودية ـ الجمعة 11 مارس 2016 (صورة لـ"سودان تربيون")

وترأس الجانب السوداني رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول ركن عماد عدوي، بينما ترأس الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن زيارة رئيس أركان الجيش السعودي الي الخرطوم تأتي تلبية لدعوة من رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات السودانية في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح عماد عدوي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماعات، أن المباحثات تطرقت الى أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين، مبينا أن المباحثات تأتي في وقت تتمتع فيه البليدن بعلاقات متميزة ومتطورة.

وأشار عدوي إلى إصدار قيادة البلدين العديد من الموجهات التي تصب في دعم وتطوير العلاقات ادراكا منهم للتحديات التي تواجه الامة العربية والاسلامية.

وذكر أن التدريبات المشتركة التي جرت بين قوات البلدين لرفع الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي، موضحاً أن زيارة الوفد السعودي تسهم في إعطاء بعدا آخر للمشاركات في التحالف الاسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.

من جهته قال الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، إن الزيارة تضيف مزيدا من التعاون والتكامل وتقارب الفكر والعمل المشترك ما يخدم مصلحة البلدين بصفة خاصة ومصلحة المنطقة بشكل عام كما تؤكد جاهزية القوات المسلحة في البلدين لردع أي خطر في المنطقة العربية والاسلامية.

وأشار للتوجيهات التي صدرت من قادة البلدين لدعم العلاقات وتطويرها وتبادل الخبرات وتأكيد استمرار وتواصل العمل المشترك بين البلدين.

ويشارك السودان في "عاصفة الحزم" التي أطلقتها السعودية بمشاركة حلف عربي وإسلامي واسع، لاستعادة الشرعية في اليمن.

وكان السودان من أوائل الدول التي قررت المشاركة في الحملة حيث أرسلت قرابة 6 آلاف جندي يشاركون ضمن قوات التحالف ضد الحوثيين في اليمن.