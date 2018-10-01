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مباحثات عسكرية بين السودان وجنوب السودان في الخرطوم

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الخرطوم 1 أكتوبر 2018 ـ وصل الخرطوم الأحد رئيس هيئة الأركان المشتركة في دولة جنوب السودان، قبريال زوك ريك وابتدر مباحثات مع نظيره السوداني تناولت علاقات البلدين، كما التأمت مباحثات عسكرية بين وفدي البلدين بغية تعزيز الجوانب العسكرية والعمل المشترك.

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رئيسا الأركان في السودان وجنوب السودان

وسيشارك رئيس أركان الجيش الشعبي لجمهورية جنوب السودان في اجتماعات رؤساء أركان الإيقاد التي تستضيفها الخرطوم الأربعاء المقبل وتبحث الترتيبات الأمنية والعسكرية للسلام في دولة جنوب السودان.

وجدد رئيس الأركان المشتركة السودانية كمال عبد المعروف حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع جنوب السودان في كافة المجالات والدفع بها إلى الأمام في ظل مناخ وصفه بالملائم، وفي ظل الإرادة السياسية التي توافرت لدي قيادتي البلدين.

واشار إلى أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين خاصة الجوانب المتعلقة بفتح المعابر والترتيبات الأمنية والعسكرية وقضايا الحدود والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح.

ووقع البلدان الثلاثاء الماضي في العاصمة الاثيوبية على اتفاق باتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل المنطقة المنزوعة السلاح، وتفعيل اتفاق التعاون المشترك الموقع في العام 2012 وتجديد الالتزام بالعمل سويا لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولتين.

ودعا عبد المعروف إلي تجاوز التحديات وإحداث اختراق في العلاقات يرعى مصالح البلدين وتقديم نموذج في التعاون والعمل المشترك لكل دول القارة الأفريقية.

من جانبه عبر الفريق أول ركن قبريال زوك ريك عن امتنان بلاده حكومة وشعبا لمواقف السودان الداعمة، لا سيما ما تم في إطار التفاوض بين الفرقاء والتوقيع على اتفاق السلام الشامل الذي احتضنته الخرطوم، مؤكدا الاستعداد لتطوير العلاقات.

وقال إن الفرصة مواتية لإدامتها بشكل جيد للاستفادة من موارد البلدين ورعاية مصالحهما المشتركة وأضاف " نحن شعب واحد في دولتين وبمقدورنا إقامة علاقات نموذجية بطموح كبير في كافة المجالات".



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