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مباحثات عسكرية بين السودان ومصر حول أمن المنطقة

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الخرطوم/ القاهرة 20 أغسطس 2017 ـ أجرى وزير الدفاع السوداني مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة، الأحد، تناول انعكاس المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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وزير الدفاع المصري يستقبل نظيره السوداني بالقاهرة ـ الأحد 20 أغسطس 2017 (صورة من سونا)

وكانت مباحثات وزارية بين البلدين عقدت في الخرطوم يونيو الماضي ناقشت التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين الجارين، وأقرت زيارة وزير الدفاع السوداني لمصر التي اتهمها السودان في مايو بدعم هجوم منسق شنه الحركات المسلحة على دارفور.

ووصل وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف على رأس وفد رفيع، يوم الأحد، القاهرة واستقبله القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقى صبحي، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وعقد الجانبان لقاءاً تناول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والإستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد وزير الدفاع السوداني عمق الروابط الممتدة والعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى حرص السودان على تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المناحي والعمل على توفير كافة السبل بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد ابن عوف بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادي في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف داخل القارة الأفريقية.

وأكد وزير الدفاع المصري ـ بحسب وكالة السودان للأنباء ـ خلال اللقاء عمق الراوبط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع شعبي البلدين.

وأشار صدقي إلى أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار لكافة الشعوب الأفريقية.

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة الى جانب سفير السودان بالقاهرة.

مطالبات لوزيري الدفاع بمناقشة ملف ممتلكات المعدنين

إلى ذلك طالبت لجنة المعدنين العائدين من مصر، بأن تكون قضية ممتلكاتهم المصادرة لدى السلطات المصرية منذ نحو عامين ضمن أجندة النقاش والحوار بين وزيري الدفاع بالقاهرة.

وأفاد رئيس اللجنة سليمان مركز في تصريح صحفي، برفع خطاب إلى الفريق أول عوض ابن عوف، الأحد الماضي، فور علمهم بأنه يعتزم زيارة القاهرة وعقد مباحثات مع نظيره المصري.

وقال مركز "طلبنا مناقشة الأمر مع وزير الدفاع المصري لأن ممتلكاتنا التي تقدر بالمليارات ما زالت في مصادرة لدى الجيش المصري". وأضاف: "أجرينا اتصالات بالسفارة السودانية في مصر وأكدت لنا أن قضية ممتلكات المعدنين ستكون من ضمن الملفات التي ستثار في لقاء وزيري الدفاع في البلدين".

والتزمت الحكومة المصرية في وقت سابق بإعادة ممتلكات المعدنين السودانيين التي تحتجزها منذ اطلاق سراحهم من السجون المصرية في أغسطس 2015، ولاحقا قالت القاهرة إن الممتلكات بطرف استخبارات الجيش المصري.

وشدد على ضرورة الوصول إلى نتيجة من خلال الحوار بين الجانبين للظروف السيئة التي يعيشها المعدنون في انتظار وصول ممتلكاتهم.

وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.



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