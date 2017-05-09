مباحثات عسكرية بين وزيري الدفاع السوداني والتركي باسطنبول

الخرطوم 9 مايو 2017 ـ قالت المتحدث باسم الجيش السوداني إن وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف بحث مع نظيره التركي فكري إشيق، باسطنبول، الثلاثاء، تعاون البلدين في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية.

وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف ونظيره التركي فكري إشيق ـ اسطنبول 9 مايو 2017

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي فإن وزير الدفاع وصل تركيا للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (آيدف).

وقال الشامي في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون): "التقى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع، نظيره التركي فكري إشيق وأجري الجانبان مباحثات مشتركة تناولت سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية".

يشار إلى أن السودان يمتلك منظومة صناعات دفاعية وعسكرية يسعى إلى تطويرها، ودرجت وزارة الدفاع السودانية على المشاركة في معرض "آيدكس" و"نافدكس" للمعدات الحربية البرية والزوارق القتالية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنظم وزارة الدفاع التركية المعرض الدولي الثالث عشر للصناعات الدفاعية "آيدف" تحت رعاية الرئاسة التركية، خلال الفترة من 9 ـ 12 مايو الحالي بمشاركة هيئات وبعثات دولية من مختلف أنحاء العالم.

وطبقا للشامي فإن وزير الدفاع التركي أفاد لدى افتتاح معرض (آيدف) بأن المبيعات السنوية لقطاع الصناعات الدفاعية التركية اقتربت العام الماضي من عتبة الستة مليارات دولار.

وأكد أن تركيا تهدف لأن تكون من البلدان العشرة الأكثر تطورا في قطاع الصناعات الدفاعية حول العالم بعد أن اقتربت من انتاج طائراتها الحربية الخاصة وانظمة الدفاع الجوي والصاروخي بعيدة المدى ومحركات الطائرات والغواصات المصنعة محليا.