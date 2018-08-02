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مباحثات عسكرية في الخرطوم بين السودان وبيلاروسيا

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الخرطوم 2 أغسطس 2018- أجرى مسؤول بيلاروسي الخميس مباحثات عسكرية في العاصمة السودانية ناقشت مشروعات التعاون العسكري وموقف تنفيذ التفاهمات التي توصل اليها البلدان في وقت سابق.

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مباحثات البلدين ناقشت التعاون العسكري

واجتمع وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الفريق أول ركن علي محمد سالم، بنائب وزير التصنيع الحربي في بيلاروسيا ديمتري ألكساندرفيتش الذي يرأس أيضا وفد بلاده في اللجنة العسكرية المشتركة مع السودان التي تعقد اجتماعها الدوري في الخرطوم.

ونقل تصريح عن وزارة الدفاع السودانية عقب الاجتماع أن الكساندرفيتش أكد اهتمام بلاده ببناء شراكات مع السودان بما يخدم مصالح البلدين.

وأوضح أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ناقش عددا من مشروعات التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى استعراض موقف تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات التي تم توقيعها سابقًا.

وأبدى الوزير السوداني تقدير بلاده للعلاقات المتميزة التي تربطها مع جمهورية بيلاروسيا، وحرصها على تعزيز الصداقة والتعاون في كافة المجالات.

وأشاد سالم، بمواقف بيلاروسيا المبدئية الثابتة والداعمة للخرطوم، الأمر الذي ساعد في جهود حفظ الأمن والاستقرار في السودان.

ويتعاون السودان مع بيلاروسيا في مجالات التصنيع الحربي، علاوة على جوانب ملفات أخرى تتصل بمشروعات النفط والتعليم والعدل.

وفي منتصف فبراير من العام 2017 وقع الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره البيلاروسي الإكسندر لوكاشينكو، بالخرطوم، اتفاقية الصداقة والتعاون، كما شهدا مراسيم توقيع عددا من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وجاءت زيارة رئيس بيلاروسيا للسودان بعد 14 عاماً من زيارة الرئيس البشير إلى بيلاروسيا.



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