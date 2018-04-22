مباحثات عسكرية في الخرطوم لتأمين الحدود بين السودان وتشاد والنيجر

الخرطوم 22 أبريل 2018- التأم في الخرطوم الأحد، الاجتماع التشاوري لرؤساء أركان الجيش بكل من السودان، النيجر وتشاد لبحث تأمين الحدود المشتركة.

وخلص الاجتماع بالاتفاق على انعقاد لجنة الخبراء من الدول الثلاث في انجمينا مطلع مايو المقبل "لوضع وثيقة تشكل الإطار الحاكم لآلية مراقبة وتأمين الحدود المشتركة بين الدول الثلاث".

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التضامن والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بمراقبة وتأمين الحدود ومكافحة الجريمة العابرة ومحاربة الإرهاب والجماعات المتفلتة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وكان رئيس الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي عقد قبيل الاجتماعات المشتركة مشاورات منفصلة مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية النيجر، الفريق الركن أحمد محمد، والقائد العام لقوات المسلحة التشادية الفريق الركن إبراهيم سعيد.

وأشار عبد المعروف خلال اللقاءين إلى عمق ومتانة وأزلية العلاقات السودانية مع دولتي النيجر وتشاد.

وأكد حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع هذه الدول.

وأضاف "نتطلع إلى توحيد المواقف والجهود بين السودان والنيجر وتشاد بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم ويضمن حماية الحدود من كافة المهددات الأمنية".