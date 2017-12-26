 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 26 كانون الأول (ديسمبر) 2017

مباحثات عسكرية لقادة الجيشين الروسي والقطري في الخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 ديسمبر 2017 ـ أجرى رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول ركن عماد الدين عدوي مباحثات مع قادة أركان الجيشين الروسي والقطري الذين يزوران السودان منذ يوم الإثنين.

JPEG - 32.4 كيلوبايت
رئيس الأركان المشتركة الفريق عماد الدين مصطفى عدوي.. صورة من (سونا)

ووصل الخرطوم ظهر الإثنين الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم رئيس الأركان العامة للجيش القطري في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها عدد من اللقاءات على مستوى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة.

وكان في استقبال الغانم بمطار الخرطوم عدوي والسفير القطري بالخرطوم إلى جانب المفتش العام وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة رؤساء أركان القوات الرئيسة ورؤساء الهيئات.

إلى ذلك أشاد عدوي بالأدوار التي ظلت تلعبها روسيا في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأشار لدى لقائه بمكتبه الفريق بحري إلكسندر إلكسي فيتش نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية الذي يزور السودان هذه الأيام، إلى التطور المضطرد الذي تشهده علاقات السودان وروسيا في كافة المجالات.

وقال عدوي إن "زيارة الرئيس عمر البشير الاخيرة الى روسيا فتحت الآفاق للتعاون وحريصون على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها".

من جانبه عبر نائب رئيس الأركان الروسي عن تقدير بلاده لما وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين مؤكدا استعداد بلاده لبذل المزيد من الجهود المشتركة لأجل تطويرها خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في مفهوم الوطن والإنتماء 2017-12-25 18:44:26 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) قبل عدة أيام ذهبت مع إبنتي إلى سوقٍ بلندن ، يؤمه العديد من السودانيين ، لطبيعته التي تشبه الأسواق الشعبية حيث تتوفر فيه منتجات لدولٍ مختلفة . أجمل ما فيه الأريحية التي يتعامل بها الناس ، فتشعر (...)

الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.