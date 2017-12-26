مباحثات عسكرية لقادة الجيشين الروسي والقطري في الخرطوم

الخرطوم 26 ديسمبر 2017 ـ أجرى رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول ركن عماد الدين عدوي مباحثات مع قادة أركان الجيشين الروسي والقطري الذين يزوران السودان منذ يوم الإثنين.

رئيس الأركان المشتركة الفريق عماد الدين مصطفى عدوي.. صورة من (سونا)

ووصل الخرطوم ظهر الإثنين الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم رئيس الأركان العامة للجيش القطري في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها عدد من اللقاءات على مستوى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة.

وكان في استقبال الغانم بمطار الخرطوم عدوي والسفير القطري بالخرطوم إلى جانب المفتش العام وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة رؤساء أركان القوات الرئيسة ورؤساء الهيئات.

إلى ذلك أشاد عدوي بالأدوار التي ظلت تلعبها روسيا في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأشار لدى لقائه بمكتبه الفريق بحري إلكسندر إلكسي فيتش نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية الذي يزور السودان هذه الأيام، إلى التطور المضطرد الذي تشهده علاقات السودان وروسيا في كافة المجالات.

وقال عدوي إن "زيارة الرئيس عمر البشير الاخيرة الى روسيا فتحت الآفاق للتعاون وحريصون على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها".

من جانبه عبر نائب رئيس الأركان الروسي عن تقدير بلاده لما وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين مؤكدا استعداد بلاده لبذل المزيد من الجهود المشتركة لأجل تطويرها خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.